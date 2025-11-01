dasiqueの新作「バレエコアコレクション」で可憐に舞う♡ロマンティックな秋冬メイク

韓国コスメブランド「dasique（デイジーク）」から、バレリーナのしなやかな美しさをテーマにした「バレエコアコレクション」が登場します。アイメイク2種・チーク1種・リップ2種の全5アイテムで構成され、まるで舞台のワンシーンのようにロマンティックで幻想的な世界を演出♡2025年11月1日（土）よりQoo10公式ショップと東京フラッグシップストアで発売予定。あなたの美しさを軽やかに咲かせるコレクションです。

dasiqueが贈る「バレエコアコレクション」とは

“Blooming your own beauty～自分だけの美しさを咲かせる”をコンセプトに掲げる「dasique」。

今回の新作「バレエコアコレクション」では、優雅なバレリーナの舞いをイメージし、可憐さと透明感を表現しています。

ラインナップは、シャドウパレット2種、マルチクアッドシャドウ、シルキーベールブラッシュ、ジューシーデューイグロウティント、キャンディローリングポットの全5アイテム。

デイリーにも特別な日にも華やかに映えるメイクを叶えます♪

ピンクが織りなす幻想的なアイ＆チークコレクション

「シャドウパレット」（全2色・各4,180円）は、舞台で輝くバレリーナをイメージしたピンクトーン。

#35 ラブエンジェルは可憐なニュートラルピンク、#36 ダークエンジェルは妖艶なブラックスワンを思わせるクールピンクです。

「マルチクアッドシャドウ」（2,640円）は4色構成で、涙袋やハイライトにも使える万能パレット。

「シルキーベールブラッシュ」（1,980円）は、水彩画のように淡く色づき、自然な血色感をプラス。どのアイテムも軽やかな発色で、ピンクの魔法を頬やまぶたに咲かせます♡

果実のようにみずみずしいリップアイテムたち

「ジューシーデューイグロウティント」（本品1,760円／ミニ990円）は、果汁のようなツヤを纏うリップティント。

新色は#17 シュガーエンジェル（柔らかピンク）と#18 コールドピンク（鮮やかクールピンク）の2色。

「キャンディローリングポット」（1,980円）は、ピンク×ホワイトのスワール模様が可愛いグロウリップ。

01 ピンクフリルと02 ピンクパフの2色展開で、保湿成分をたっぷり配合。どちらも、ぷるんと透明感のある唇を叶えます♡

バレリーナのように、軽やかに自分らしく♡

「バレエコアコレクション」は、バレリーナの可憐な世界観をそのままメイクで表現できる夢のようなライン。

アイ・チーク・リップを組み合わせれば、透明感と華やかさが共存する上品な顔立ちが完成します。

自分だけの“美しさ”を軽やかに咲かせるdasiqueの新コレクションで、この秋冬はロマンティックに輝いてみませんか？