高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の第26回が11月3日に放送予定です。

【写真】松江中学校に初登校するヘブン

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下11月3日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキや花田旅館の人々の見送られ、ヘブン（トミー・バストウさん）は錦織（吉沢亮さん）と松江中学校へ初登校する。

果たしてヘブンの授業は生徒たちに受け入れられるのか。

一方、トキは小学校で授業を教えることになったサワ（円井わんさん）を祝う準備中。

そこへ、借金取り・森山の息子、森山銭太郎（前原瑞樹さん）が松野家に乗り込む。

さらに、家の外には松野家をのぞき見る怪しい影も。