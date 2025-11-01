【101歳。ひとり暮らしの心得】人間いつ何があるか分からないのは、家族がいても同じ。未来におびえながら暮らすより、今を精いっぱい楽しむ方がいい
101歳の長寿を全うした生活評論家、吉沢久子さんが綴った、毎日の小さな喜びを大切に、前向きに悔いの残らない時間を過ごす生き方。エッセイ集『101歳。ひとり暮らしの心得』（中央公論新社）から幸せな暮らし方の秘訣を紹介します。
＜生きていることが楽しくなる秘訣＞
先々を不安に思うより、今を精いっぱい楽しく
「101歳でひとり暮らしなんて、不安じゃありませんか？」と、よく尋ねられます。
もちろん、不安なこともたくさんあります。しかし、人間いつ何があるか分からないのは、家族がいても同じ。ひとりだから、とりわけ不安というわけではありません。
さすがにこの歳になると、人の助けを借りなくてはいけないこともたくさんあります。甥や姪、友人、知人、ご近所の方など、いろいろな方の支えがあってこその今の暮らしです。
「認知症になったらどうしよう」という声も、よく聞きます。私だって、夜寝られないときなど、なにかしら不安になる日がないわけではありません。
しかし次の瞬間、「先のことを思い悩むなんてバカらしい」と、自分の不安を打ち消すようにしています。
（写真：stock.adobe.com）
なぜなら、いったん何かに不安を感じだすとどんどん連鎖的に不安が生まれ、気持ちが後ろ向きになるからです。
人間、なるようにしかなりません。どうなるか分からない未来におびえながら暮らすよりも、今を精いっぱい楽しんで、笑いながらすごすほうが、ずっと幸せではないでしょうか。