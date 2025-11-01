早くも語られていた“復活への決意”

10月初旬、「令和の再建」が行われている首里城で、正殿の素屋根（仮説の屋根）が撤去された。全焼した2019年10月31日の火災から6年、鮮やかな赤の外観はすでに完成しており、来年秋には工事が完了する予定だ。

首里城の歴史は火災と復元の歴史でもある。琉球王朝時代に3度燃え、1928（昭和3年）からの「昭和の大修理」を経て、戦時中の沖縄戦で焼失。戦後は1958（昭和33）年に第二の坊門「守礼門」などが復元され、1986（昭和和61）年には正殿の復元を含む本格的な復元プロジェクトが立ち上がった。

2025年10月7日、素屋根の撤去がほぼ完了した首里城正殿

後に「平成の復元工事」と呼ばれるこのプロジェクトは、1992（平成4）年の正殿完成、2000（平成12）年の世界遺産登録（琉球王国のグスク及び関連遺産群）を挟み、2019年2月で33年にわたる作業を終えていた。5度目の焼失はそのたった8カ月後のこと。長年の作業を支えた人々は大きな衝撃を受けたが、一方で当時の「週刊新潮」に対し、早くも“復活への決意”を語っていた。

「平成の復元工事」、2019年の焼失、そして「令和の再建」へ。第2回では関係者たちが襲われた絶望、そしてその先へと突き動かした熱き思いを2019年当時の記事で振り返り、さらに関係者たちの現在を伝える。

もう一度首里城を作り上げることが私たちの使命

（全2回の第2回：以下、「週刊新潮」2019年11月14日号「33年の『プロジェクトX』が一夜で灰燼に！それでも『首里城』再建を誓う『琉球史学者』『宮大工』『漆芸家』」を再編集しました。文中の肩書、年齢等は掲載当時、6年前のものです）

33年にわたるプロジェクトではまた、工夫を凝らした復元もなされていた。琉球史の専門家として首里城整備事業の委員を務めた、沖縄県立博物館・美術館館長の田名（だな）真之氏（68）が言う。

「1992年に正殿などが復元されて以降も、首里城周辺の発掘作業などは今年2月まで続いていました。私はその整備事業に携わり、発掘の成果を受けて建物内の整備にあたっていました。たとえば、城内には国王や王妃の食事を作る厨房があったのですが、それをそっくり再現するより、当時の美術品や工芸品を集めた収蔵庫を置いた方がいいと考えた。こうした外装を損なわないレベルのアドバイスで、機能面の改装を進めました」

正殿内に鎮座していた琉球国王の玉座のレプリカは今回、焼失したとみられている。この「螺鈿（らでん）玉座」を前田孝允さん（82）とともに作成した、妻で漆芸作家の栄さん（74）は、

「玉座の資料は乏しかったので、1477年に即位した尚真王（しょうしんおう）の肖像画に着想を得て、ほとんどゼロからデザインしました。絵だけではわからないことが多いので、台湾や中国、韓国を視察し、仏閣などを調べてデザインを固めていきました。制作には2年かかりましたが、朱螺鈿としては世界最大の大きさだと思います」

玉座の上に掲げられている「中山世土（ちゅうざんせいど）」の扁額も、

「私が乳がんの治療中だったので制作を断っていたのですが、あまりに強く依頼され、結局2人で作り上げました。その途中で病気が快復したので『作ったおかげかな』と感謝しています。私たちは子供がおらず、城に納めた作品をわが子のように思っていて、燃えた前日の朝も玉座の前で『体調を崩した夫もよくなってきました。ありがとう』と話しかけるなど、心の拠りどころにしていたのです……。自宅は城のすぐ隣ですし、もう一度首里城を作り上げることが私たちの使命だと思っています」

時代を超えて脈々と息づいてきたもてなしの場

復元の折にはまた、意外な逸品が力を発揮していた。1853年、米国のペリー提督は浦賀に来航する前、琉球に立ち寄って首里城を訪れているのだが、

「その時の模様を、提督に同行した版画師が描いていて『ペリー提督日本遠征記』という本にも収められています。その中に、北殿で催された宴会の様子を描いたものがあり、北殿内部を再現するのに大いに役立ちました」

とは、先の田名館長。その北殿では、2000年の沖縄サミットでも各国首脳を招いた夕食会が催された。もてなしの場は、時代を超えて脈々と息づいてきたわけだ。

「平成の復元作業」で王朝時代の歴史考証をはじめ、修復の全体指揮を担った高良倉吉・琉球大学名誉教授（72）＝琉球史＝が言う。

「33年前とは違って図面も残され、資料も整備されている。県内の職人さんの技術も育っていて、情報面や人材面のストックはあの時よりはるかに大きい。再び城をつくるのは十分可能なはずです」

（以上、「週刊新潮」2019年11月14日号「33年の『プロジェクトX』が一夜で灰燼に！それでも『首里城』再建を誓う『琉球史学者』『宮大工』『漆芸家』」より）

人生の最後に首里城を救いたい

6年前、高良教授が「十分可能」と語った通り、首里城は復活の日に向けて着実に歩み続けている。

その高良教授は「令和の再建」に際し、内閣府の「復元に向けた技術検討委員会」で委員長を務めている。2025年9月には「第35回福岡アジア文化賞」を受賞。授賞式では「あと10年かかる」という正殿以外の復元にも意欲を示し、「人生の最後に首里城を救いたい」と強い決意を口にした。

第1回に登場した奈良国立文化財研究所（現・奈良文化財研究所）元所長の鈴木嘉吉さんは、2022年12月16に死去（享年93）。古代寺院建築の専門家として、首里城以外にも正倉院御物や法隆寺東室、興福寺中金堂など数多くの修理・再建に携わった。

田名真之さんは沖縄県立博物館・美術館の館長を退任したが、内閣府の「首里城復元に向けた技術検討委員会」では委員を、沖縄県の「首里城復興基金事業監修会議」では委員長を務めている。

琉球国王の玉座を作成した漆芸家の前田孝允さんは、2020年1月14日に死去（享年83）。妻の栄さんは孝允さんの死去に際し「最後まで首里城の再建に尽くす意欲に満ちていた」と述べた。新たに取り組んでいた玉座は、制作の依頼主にあたる琉球国王の子孫、尚家門中「水魚会」が引き継いだ。孝允さんは死去の一週間前、自ら同会に連絡し、玉座復活の協力を求めていたという。

「見せる復興」がテーマ

第1回に登場した山本信幸さんは、古民家や神社仏閣、文化財などを専門とする建築会社「社寺建」の代表取締役会長。「平成の復元工事」に続き、今回も総棟梁として尽力している。

山本さんと同じく連続参加、しかも「昭和の大修理」からは3度目の参加となる建築会社は清水建設。今回は政府が掲げた「見せる復興」というテーマに基づき、施工中の様子を見学できる通路や、素屋根（正殿を囲んでいた仮設の屋根、2025年10月に撤去）内の見学エリアなどを設置した。

無論この他にも、2019年の火災に心を砕かれながらも、再び立ち上がった数多くの人々がいる。首里城の公式ウェブサイトでは、若手職人の思いを聞くインタビュー動画なども公開され、現場が一丸となっている様子を知ることができるだろう。沖縄の象徴、歴史と文化のシンボル、そして心の拠り所である首里城は、人々の熱き思いに支えられて何度でも蘇る。

