来週の主な予定 豪中銀・英中銀 米ADP雇用統計に日本実質賃金、米政府閉鎖史上最長 米冬時間入り
・米政府機関閉鎖が11月5日まで継続なら史上最長に、与野党の膠着状態に出口見えず
・日本実質賃金 9カ月連続減少の見込み、賃金の伸びが物価高に追いつかない状況続く
・米ADP雇用統計 政府閉鎖で民間企業による調査が注目集める、週次速報公表も開始へ
・豪中銀政策金利 第3四半期CPI予想以上の伸び、目標範囲上限到達で利下げ期待ほぼ消滅
・英中銀政策金利 予算案めぐる不透明感や高インフレで据え置きか、一部利下げ予想も
※米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
3日（月）
文化の日祝日
中国RatingDog製造業PMI（10月）
スイス消費者物価指数（10月）
米自動車販売（10月）
米製造業PMI確報値（10月）
米ISM製造業景気指数（10月）
シムカス・リトアニア中銀総裁、会見
マックレム加中銀総裁、イベント講演
クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
「Global Financial Leaders’ Investment Summit」（香港、5日まで）
4日（火）
衆院本会議で代表質問
豪中銀政策金利、四半期経済予測、金融政策見通し
米求人件数（9月）
米貿易収支（9月）
米製造業新規受注（9月）
NZ中銀半期金融安定報告、ホークスビーNZ中銀総裁記者会見
ラガルドECB総裁、欧州経済について講演
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
ナーゲル独連銀総裁、Economist主催イベント出席
パツァリデス・キプロス中銀総裁、Economist主催イベント出席
ブリーデン英中銀副総裁、サンタンデール銀行主催会議出席
ボウマンFRB副議長、サンタンデール銀行主催会議出席（質疑応答あり）
米NY市長選
※米政府機関閉鎖の影響でカナダ国際商品貿易の発表延期
5日（水）
衆院本会議で代表質問
日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
日銀議事録（9月18日-19日開催分）
NZ雇用統計（第3四半期）
中国RatingDog非製造業PMI（10月）
ECB賃金トラッカー（TBC）
米ADP雇用者数（10月）
米非製造業PMI確報値（10月）
米ISM非製造業景気指数（10月）
米週間原油在庫統計
ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融政策会議出席
コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席
ブルームバーグ主催グローバル・クレジット・フォーラム（東京）
中国国際輸入博覧会（上海、10日まで）
米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論
米政府機関閉鎖、史上最長に
6日（木）
日本実質賃金（9月）
英DMPインフレ調査（10月）
英中銀政策金利、最新経済予測、議事録、ベイリー英中銀総裁記者会見（スーパーサーズデー）
米新規失業保険申請件数（1日終了週）
シュナーベルECB理事、ウィリアムズNY連銀総裁、ECB金融市場会議出席
ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席
ナーゲル独連銀総裁、金融安定会議出席
レーンECBチーフエコノミスト、IMF国際経済会議出席
コッハー・オーストリア中銀総裁、オーストリアEU加盟30周年記念イベント出席
