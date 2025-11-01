【丸福珈琲店×すみっコぐらし】かわいいコラボメニューが続々注文するともらえるノベルティも要チェック。

丸福珈琲店は、2025年11月1日から30日までの期間、対象の10店舗で「丸福珈琲店×すみっコぐらし」コラボフェア第4弾を開催します。

ステッカーやコースターがもらえる

チョコレートを使ったスイーツメニュー

今回は、"喫茶すみっコでチョコレートフェア"がテーマ。「とかげのチョコバナナパフェ」や「すみっコたちのチョコレートホットケーキ」など、チョコレートを使ったメニューが登場します。

画像左上から時計まわりに、「しろくまとぺんぎん？のデニッシュフレンチトースト」（1760円）、「とかげのチョコバナナパフェ」（1870円）、「すみっコぐらし×丸福珈琲店 チョコレートホットケーキ」（1760円）、「とんかつのフォンダンショコラプレート」（1870円）。

チョコレート好きにはたまらない、見た目もキュートなスイーツです。

コラボスイーツを1点注文すると、スマホのケースにも入るサイズのステッカーが1枚もらえます。

2つのデザインから、オーダー時に好きな種類を選ぶことができます（ただし配布終了となっている場合もあります）。

見た目も可愛いドリンク

さらにコラボドリンク（5種）も登場します。

画像上から「すみっコのカラフルクリームソーダ」（各990円）、「ねこのホットチョコレート」（990円）。

すみっコたちをモチーフにしたかわいいクリームソーダも、ホイップクリームとねこマシュマロがトッピングされたホットチョコレートもどちらも魅力的。

コラボドリンクを1点注文すると、コースターが1枚もらえます。

2つのデザインから、オーダー時に好きな種類を選ぶことができます（ただし配布終了となっている場合もあります）。

開催期間は11月1日から30日まで。実施店舗は以下の通りです。

【東京】東急吉祥寺店、ヨドバシAKIBA店

【神奈川】川崎アゼリア店

【千葉】そごう千葉店

【名古屋】星が丘テラス店

【大阪】ルクアイーレ店、HEPナビオ店、イオン大日店、心斎橋PARCO店

【福岡】博多阪急店

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

東京バーゲンマニア編集部