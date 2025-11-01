為替相場まとめ１０月２７日から１０月３１日の週
２７日からの週は、円安が進行した。米FOMCと日銀決定会合を経て、日米の金融政策の方向性の差異（日銀の早期利上げ観測後退 、FRBの12月利下げ期待後退）が明確となった。日米金利差縮小のペースが緩やかになるとの観測から、円キャリートレードが加速した。これを受けてドル円が154円台に押し上げられた。一方、ユーロやポンドはドル高の圧力に下押しされた。特にポンドは英秋季予算案をめぐる財政問題の懸念から軟調な展開となった。ECB理事会では政策金利が据え置かれ、市場反応は限定的だった。また、株式市場では米主要株価指数や日経平均、英株価指数などが最高値を更新するなど好調な動き。トランプ米大統領を軸に外交が進展。アジアで実施された日米、米中、米韓首脳会談では、暫定的な面があるにせよ貿易摩擦は回避された。
（２７日）
東京市場は、ドル円が一時153.26付近まで上昇し、ドル高・円安基調が継続した。先週末の米CPIが予想を下回ったことで一時はドル売りも見られたが、すぐに回復しドルの底堅さが示された。週明けは、米中通商交渉の前向き進展期待が支えとなり午前には153.18付近まで上昇、先週末の高値を超えたが、その後は調整が入り152.66付近まで下落。30日の米中首脳会談を控え、利益確定売りもあり神経質な値動きとなった。午後には再度買い戻しが入り153円台を回復。ユーロドルは1.16台前半、ポンドドルは1.33台前半で推移。ユーロ円は米中関係改善期待で一時178円超、ポンド円も204台乗せまで上昇し、全体的に円安基調が続いている。
ロンドン市場では円売りが一服。ドル円は153円台から152円台後半へ反落した。ユーロ円、ポンド円も東京午後につけた高値から調整局面に入っている。一方、株式市場では、高市政権に対する好感度の上昇や、先週末の米CPIが予想を下回ったことによる米株急伸の流れを受け、週明けの日経平均株価は史上初の5万円台に急騰。時間外の米株先物も続伸している。しかし、欧州株には目立った好材料が見当たらず、先週末終値付近で揉み合いが続く。為替市場全体のリスク選好圧力も弱まり、ドル相場もドル売りの動きが見られるが、ユーロドル、ポンドドルともに動意薄となっている。10月独IFO景況感指数は予想を上回ったものの、ユーロ相場や欧州株に特段の反応はなく、週後半の米中首脳会談や日米欧の金融政策会合を控え、様子見ムードの強い週明け相場となった。
ＮＹ市場では、ドル円は153円台を挟んで上下動。片山財務相は来日中のベッセント米財務長官との会談で、日銀の金融政策や為替共同声明は話題にならなかったと述べた。今週は、米政府機関閉鎖により経済指標発表がないものの、重要イベントが目白押しだ。本日29日のFOMC（追加利下げ確実視）を始め、30日には日銀決定会合（据え置き濃厚）、ECBなど各国中銀の会合が控える。また、トランプ大統領来日による高市首相との会談や、米中首脳会談といった政治イベントも注目。米中間の摩擦解消に向けたメッセージが期待されている。これらに加え、マグニフィセント7の決算も市場の関心を集めており、結果次第では為替市場にも影響を及ぼす可能性がある。ユーロドルは小幅に買い戻され、独IFO景況感指数が上昇したこともあり、ドイツ経済の最悪期脱出の可能性が指摘された。ポンドドルはドル軟調を背景に反発。ポンド円は「高市トレード」の勢いを維持し、204円台に上昇しているが、英インフレ鈍化からポンドの強気見通しは少ない状況だ。
（２８日）
東京市場は、円買いが優勢となった。朝方はCME日経平均先物の軟調を受け円売りが一服。日米首脳会談は無難に終了した。午後に、来日中のベッセント米財務長官が「為替の過度な変動を防ぐ上で健全な金融政策策定とコミュニケーションが重要」と発言。これが緩やかな円安けん制との見方につながり、円買いが進行した。ドル円は152円を割り込み、一時151.76付近まで下落し、朝方から1円超下げた。その後は152円台を回復したものの、今週のFOMCや日銀会合を前に、行き過ぎた動きには警戒感が残る。なお、ベッセント長官と片山財務相の会談では、為替声明に関する機微な話は出なかったとされている。クロス円も軒並み円買いが優勢となり、ユーロ円は177円台、ポンド円は202円台まで下落し、これまでの急騰に対する調整の動きが見られた。ユーロドルは小動きだったが、ポンドドルはやや底堅く推移した。
