お笑いタレントの狩野英孝（43）が10月31日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。スタイリストが独特だと思う映像媒体を明かした。

「スタイリスト」の話題となり、狩野は「バラエティーなんかでは全然文句なく。普通にいろいろ種類持ってきてくれて」と不満もなく、奇抜な服を持ってくることもないとした。

だが、「でもたまに…例えばNetflixとかAmazonプライムとかFODとか、そういう番組に出た時に、担当のスタイリストさんじゃない、契約されてる方がいらっしゃる。その方々がいつも独特だなと思う」と明かした。

「独特」だと感じた瞬間については、用意されていたカーディガンを着た際に、スタイリストから「実はこのカーディガン、前回…とある有名人気俳優さんが着たんですよ。匂いが残ってるかもしれませんよ!」と言われたことだとした。

これにはスタジオも大笑い。狩野は「それでテンション上がるわけないじゃないですか。何なら、ちゃんと洗ってほしいし…あっち系はちょっと変わってらっしゃる方が多いなとは思います」と語った。