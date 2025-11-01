米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１０月３１日（日本時間１１月１日）、ブルージェイズ（ア・リーグ）―ドジャース（ナ・リーグ）第６戦がトロントで行われる。

スタメンが発表され、大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。２勝３敗で連覇に後がないドジャースは山本由伸が先発。ブルージェイズの先発は右腕のガウスマンで、第２戦と同じ顔合わせとなった。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）

ドジャースでは不振のベッツが第５戦の３番から４番に下がり、３番にはフリーマンが入った。ベテランのロハスが、このシリーズ初のスタメン。ブルージェイズでは、２０１７年のワールドシリーズでＭＶＰに輝いたベテランのスプリンガーが、３試合ぶりにスタメンに復帰し、定位置の１番に座る。

両チームのスタメンは次の通り。

▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番捕手スミス、３番一塁フリーマン、４番遊撃ベッツ、５番右翼Ｔ・エルナンデス、６番三塁マンシー、７番左翼Ｅ・エルナンデス、８番中堅エドマン、９番二塁ロハス

▽ブルージェイズ：１番ＤＨスプリンガー、２番左翼ルークス、３番一塁ゲレロ、４番二塁ビシェット、５番中堅バーショ、６番捕手キルク、７番右翼バーガー、８番三塁クレメント、９番遊撃Ａ・ヒメネス