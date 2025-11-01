ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＪＲ総武快速線が運転再開…稲毛駅で人身事故、一時東京―千葉駅間で… ＪＲ総武快速線が運転再開…稲毛駅で人身事故、一時東京―千葉駅間で運転見合わせ ＪＲ総武快速線が運転再開…稲毛駅で人身事故、一時東京―千葉駅間で運転見合わせ 2025年11月1日 8時7分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ＪＲ東日本によると、１日午前６時３７分頃、ＪＲ総武快速線稲毛駅で人身事故が発生した。 この影響で、同線は東京駅―千葉駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午前８時２４分頃に運転を再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ノースサファリ」、動物の移動計画書を期限内に提出せず…運営会社「大幅にずれ込む可能性」 田久保氏個人の問題から始まった「民主主義費用」は１億円近く…伊東市長失職、市への苦情は１万２０００件以上 コロナ補助金４億５４００万円不正受給か、元衆院議員が院長の病院捜索…名古屋地検特捜部 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 寺田屋, 法要, マンション, 慰霊祭, 射出成形機, 徳島, 長野, 生花, 住宅