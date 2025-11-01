ＪＲ東日本

　ＪＲ東日本によると、１日午前６時３７分頃、ＪＲ総武快速線稲毛駅で人身事故が発生した。

　この影響で、同線は東京駅―千葉駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午前８時２４分頃に運転を再開した。