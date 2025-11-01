Ž¢½é¤Î½÷À¼óÁêŽ£ÃÂÀ¸¤Ï¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ°ÊÍè¤ÎÅÁÅýÀï½Ñ
2025Ç¯10·î21Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Samsul Said¡¿Bloomberg¡Ë
2025Ç¯11·î15Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï·ëÅÞ70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¶áÃø¡ØÀï¸å80Ç¯¤Î¼èºà¾Ú¸À¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢Àï¸åÀ¯¼£¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ70Ç¯¤Î¹¶ËÉ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
10·î21Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤Î¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1½µ´Ö¤¬²á¤®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¿·À¯¸¢È¯Â¸å¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹71¡ó¡¢Ä«Æü¿·Ê¹68¡ó¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®64.4¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â»Ù»ýÎ¨¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¹â»Ô¿·À¯¸¢
ÎòÂåÆâ³Õ¤ÎÈ¯ÂÄ¾¸å¤Î¿ô»ú¤òÄÉ¤¦¤È¡¢ÆÉÇä¤ÎÄ´ºº¡Ê1972Ç¯7·î¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸°Ê¸å¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô½ã°ìÏºÆâ³Õ¡Ê2001Ç¯¡Ë¤Î87.1¡ó¡¢È·»³Í³µªÉ×Æâ³Õ¡Ê09Ç¯¡Ë¤Î75¡ó¡¢¿ûµÁ°ÎÆâ³Õ¡Ê20Ç¯¡Ë¤Î74¡ó¡¢ºÙÀî¸îßæÆâ³Õ¡Ê93Ç¯¡Ë¤Î71.9¡ó¤Î¼¡¤ÎÂè5°Ì¡¢Ä«Æü¤ÎÄ´ºº¡Ê54Ç¯12·î¤ÎÈ·»³°ìÏº¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸°Ê¸å¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÆâ³Õ¤Î78¡ó¡¢ºÙÀîÆâ³Õ¤ÈÈ·»³Í³µªÉ×Æâ³Õ¤Î71¡ó¤ËÂ³¤¯Âè4°Ì¡¢¶¦Æ±¤ÎÄ´ºº¡Ê91Ç¯11·î¤ÎµÜß·´î°ìÆâ³Õ¤ÎÃÂÀ¸°Ê¸å¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÆâ³Õ¤Î86.3¡ó¡¢ºÙÀîÆâ³Õ¤Î75.7¡ó¡¢È·»³Í³µªÉ×Æâ³Õ¤Î72.0¡ó¡¢¿ûµÁ°ÎÆâ³Õ¤Î66.4¡ó¡¢Âè1¼¡°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¡Ê2006Ç¯¡Ë¤Î65.0¡ó¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂè6°Ì¤È¤¤¤¦¹âÎ¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÙÀî»á¤Ï1955Ç¯11·î¤Î¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¸å¡¢¡Ö½é¤ÎÈó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¡×¤Î¼óÁê¡¢¾®Àô»á¤Ï2001Ç¯4·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÀ©¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ë¾å¡¢½é¤á¤ÆºÇÂçÇÉÈ¶¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤òÉ¾¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢·ëÅÞ°ÊÍè¤Î¡ÖºÇÂçÇÉÈ¶»ÙÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Î¹½Â¤¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¼óÁê¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
°ÂÇÜ»á¤ÏÂè1¼¡Æâ³Õ¤Ç¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤¤ÎÇ¯Îð¤¬52ºÐ¤Ç¡¢54ºÐ¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤òÇË¤Ã¤Æ¡ÖÀï¸åºÇÇ¯¾¯¤Î¼óÁê¡×¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ï44ºÐ¤Î°ËÆ£ÇîÊ¸¼óÁê¡Ë¡£È·»³Í³µªÉ×»á¤ÏºÙÀî»á¤Ë¼¡¤°2¿ÍÌÜ¤ÎÈó¼«Ì±¼óÁê¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¸å¡¢¡Ö½°±¡Áª¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¸òÂå¤ò¼Â¸½¤·¤¿½é¤Î¼óÁê¡×¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤â¤¦°ì¿Í¡¢¿ûµÁ°Î»á¤ÏÆ±¤¸¤¯¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¸å¡¢¡Ö½é¤Î´°Á´ÌµÇÉÈ¶¤Î¼óÁê¡×¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î5¿Í¤ËÂ³¤¯¹â»Ô»á¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿³«Âó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¹â»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¿··¿¤Î¼óÁê¡×¤Î¼ê¤Ç¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì±°Õ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¿·»þÂå¡×¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢¼Â¤Ï¡Ö¿··¿¤Î¼óÁê¡×¤ËÀ¯¼£¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÂ÷¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃüÍî¤äÉºÎ®¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤Î´íµ¡¾õ¶·¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
93Ç¯¤ÎºÙÀî¼óÁê¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢88Ç¯¤ËÏª¸«¤·¤¿¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¤Ë¤è¤ëÇÉÈ¶ÁíÊø¤ì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢ÃÝ²¼ÅÐ¼óÁê¤Î¸å¡¢±§Ìî½¡Í¤¡¢³¤Éô½Ó¼ù¡¢µÜß·¤Î3»á¤ÎÆâ³Õ¤Ç²¿¤È¤«»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ëö¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Àô¼óÁê¤ÎÅÐÈÄ¤â¡¢Á°Ç¤¤Î¿¹´îÏ¯Æâ³Õ¤ÎÂç¼ºÂ®¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦Æñ¶É¤Ç¤¢¤ë¡£
5Ç¯5¥«·î¤Î¾®ÀôÀ¯¸¢¤Î¸å¡¢Âè1¼¡°ÂÇÜ¡¢Ê¡ÅÄ¹¯É×¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¤Î3¼óÁê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âºßÇ¤1Ç¯¤ÎÃ»Ì¿Æâ³Õ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤ÎËö´ü¾É¾õ¡×¤¬¸²ºß²½¤·¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÀäË¾¤ÈÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬È·»³Í³µªÉ×Æâ³Õ¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤Î¼ç°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£
½÷À½é¤Î¼óÁê¤Ï¡Ö´íµ¡¤ÎºËÁê¡×
½÷À½é¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Î½Ð¸½¤â¡¢ÇØ·Ê¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö½éÊª¡×¡Ö¿··¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ëµçÃÏ¤Î¾è¤êÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀïË¡¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤âÂ¿¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¶ì¶¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡Ö´íµ¡¤ÎºËÁê¡×¤ÎÌò³ä¤ò¾¡¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ûµÁ°Î¼óÁê¤Î¼°ÕÉ½ÌÀ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2021Ç¯9·î29Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤ÎÁíºÛÁªÄ©Àï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
25Ç¯7·î¤Ë´©¹Ô¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀÛÃø¡ØÀï¸å80Ç¯¤Î¼èºà¾Ú¸À¡§»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¡ÖÎò»ËÅª½Ö´Ö¡×¡Ù¤Î¡ÖÂè68¹à¡×¤Ç¾Ü½Ò¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯9·î¤Þ¤ÇÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤ò¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÍâÆü¤Î21Ç¯9·î30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·î´©»ï¤Î´ë²è¤Ç¡¢ÁÄÉã¤Î´ß¿®²ð¸µ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¾åµ¤ÎÀÛÃø¤Î¡ÖÂè3¹à¡×¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢´ß»á¤Ïº£¤«¤é70Ç¯Á°¤Î¼«Ì±ÅÞ·ëÀ®¤ÎºÝ¡¢·ëÅÞÄ¾Á°¤ÎÆüËÜÌ±¼çÅÞ¡Ê¸åÇ¯¤ËÈ·»³Í³µªÉ×»á¤é¤¬·ëÅÞ¤·¤¿Ì±¼çÅÞ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÅÞ¡Ë¤È·ëÅÞÄ¾¸å¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÇÂ³¤±¤Æ´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»°ÌÚÉðµÈ»á¡Ê·ëÅÞ»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÂå¹Ô°Ñ°÷¡Ë¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÅÞÁÏÀß¤ÇÃæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î´ß¸µ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¹¤Î°ÂÇÜ»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÉã¤¬º£¤ÎÆüËÜ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤è¤¯¤¾¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡¢¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ëº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ò¸«¤Æ¡¢ÁÄÉã¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂ¿¾¯¡¢¶Ã¤¤òÊú¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÜÍè¤ÎÌò³ä¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¸«¤Ä¤áÄ¾¤»¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»ä¤â¤½¤Î¤¿¤á¤ËºòÆü¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òÍÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
°ÂÇÜ»á¤ÏÀ¸Á°¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¤Î¸ùÏ«¼Ô¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿´ß¼óÁê¤ÎÀ¯¼£¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤Ï¹â»Ô»á¡¢¤È°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
2021Ç¯9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢½é½ÐÇÏ¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢Âè1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÂè3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ÂÇÜ»á¤Ï¾å°Ì2¿Í¤Î·èÀï¤Ç´ßÅÄÊ¸Íº»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢9¥«·îÍ¾¤¬²á¤®¤¿22Ç¯7·î¡¢°ÂÇÜ»á¤Ï½Æ·â¤ËÁø¤¤¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é3Ç¯3¥«·î¸å¡¢¹â»Ô»á¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÁíºÛÁªÄ©Àï¤Ç¾¡Íø¤ò°®¤ë¡£À¯¸¢¤ËÅþÃ£¤·¡¢Ê»¤»¤Æ´ß»á¤¬ÁÏÀß¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î·ëÅÞ70Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤òÁíºÛ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö´íµ¡¤ÎºËÁê¡×¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤Ã¤¿¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¡×¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¾¯¿ôÀ¯ÅÞÊÂÂ¸À¯¼£¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤ÊÀ¯¼£¾ðÀª¤Î²¼¤Ç¡¢¹â»Ù»ýÎ¨¤ËÉ½¤ì¤¿¹ñÌ±¤Î´üÂÔ´¶¤Ë±þ¤¨¤ëÀ®²Ì¤È¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö½éÊª¡×¡Ö¿··¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤ÎÅö½é¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¬¤¬°ú¤¯¤è¤¦¤ËÁá¡¹¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¹ñÌ±¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎò»Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤¿»ØÆ³¼Ô¡×¤Î¾ò·ï
¤½¤ì¤Ï²áµî¤ÎÎò»Ë¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢½¢Ç¤»þ¤Ë¹â»Ù»ýÎ¨¤òÃÆ¤½Ð¤·¤¿¾åµ¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ºÙÀî»á¤ÏÌó8¥«·î¡¢È·»³Í³µªÉ×»á¤âÌó9¥«·î¡¢Âè1¼¡Æâ³Õ¤Î°ÂÇÜ»á¤È¿ûµÁ°Î»á¤Ï¤È¤â¤Ë1Ç¯¤ÇÀ¯¸¢¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤¿¡£
À¯¸¢¤ÎµÕ¶¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ßÅÄÀ¯¸¢»þÂå°ÊÍè¤Î¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤ò°ú¤¤º¤ëÄãÌÂ¡¦¼«Ì±ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñ²ñ¤Ç¤Ï½°»²¤È¤â¤Ë²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¼ùÎ©¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¸¢¤À¡£
À¯¸¢¤ÎÌ¿±¿¤òÀê¤¦¾ì¹ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¤äÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤Î°Ý¿·¤È¤Î´Ø·¸¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Î¡ÖÂç¤¤ÊÌ±°Õ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÀ¼¤Ê¤À¼¡×¤â´Þ¤á¤¿Éý¹¤¤Ì±°Õ¤Î»Ù»ý¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«°Ý¡×Ï¢Î©¤âÉ÷Á°¤Î¤È¤â¤·¤Ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÌ±°Õ¤È¤Î·ëÂ÷¡×¤Ç¡¢·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÎò»Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤¿À¯¼£»ØÆ³¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£¸Åº£ÅìÀ¾¡¢»þÂå¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ëÀ¯¼£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Îò»ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤¿À¯¼£»ØÆ³¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï²¿¤è¤ê¤âÀµ³Î¤Ê¸½¾õÇ§¼±¤È¹ñÌ±¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÎÅª³Î¤ÊÇÄ°®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢»þÂå¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏ©Àþ¤ä¼êË¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿À¯ºö¤È»ÑÀª¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²Ì´º¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ÈÎÏÎÌ¤È¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÎò»Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤¿À¯¼£»ØÆ³¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤«¤É¤¦¤«¡£Ì±°Õ¤Ï¤½¤Î°ìÅÀ¤ò¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
