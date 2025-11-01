杉田かおる、「呑める化粧水」を紹介 「奇抜なアイデア」「難しそうなことやっていますね」と話題
俳優の杉田かおる（60）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。「呑める化粧水」を紹介し、ファンから驚きの声が寄せられている。
【写真】杉田かおるが紹介した「呑める化粧水」 ※4枚目
投稿では、「水博士とのコラボ研究の為に、友人からお庭のローズマリーを頂いてきました」と報告し、床に並べられたかごいっぱいのローズマリーの写真をアップ。「博士のラボ」では、無農薬のレモングラスを蒸留してコラーゲンを加えた「呑める化粧水」が完成したことを明かし、「ワクワクな毎日」と心躍らせた。
杉田の自然派なライフスタイルに、コメント欄には「なんか、難しそうなことやっていますねぇ」「飲める化粧水なんて奇抜なアイデアですねぇー 益々綺麗さに磨きがかかりますね」「水博士？お茶ノ水博士とは違う方ですね（笑）」といった声が寄せられている。
