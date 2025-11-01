非売品のスプーンやポーチなど″ペコちゃんグッズ″のプレゼントも。不二家で11月開催の「創業祭セール」は見逃せない

不二家は、2025年11月1日から、全国の不二家洋菓子店で「不二家創業115周年 創業祭セール」を開催します。

先着順の限定グッズは欲しくなる可愛さ

不二家の創業115周年を記念して、3種類のペコちゃんグッズをプレゼント。

さらに限定スイーツや、お菓子とグッズが入ったアニバーサリーセットも販売されます。

創業祭セール限定の"ペコちゃんグッズ"がもらえる

第1弾から第3弾まで、期間をわけて実施。それぞれ3000円以上購入した人を対象にペコちゃんグッズがもらえます（いずれも先着順です）。

【第1弾】ペコちゃんオリジナル手帳＆ブック型ふせん

11月1日開始の第1弾では、毎年人気のスケジュール手帳＆ブック型ふせんがもらえます。26年の「ミルキー」発売75周年を記念し、ペコちゃんたちがミルキーワールドでさまざまなイベントを楽しむ様子が描かれています。

今年も全ページ描き下ろし&フルカラー、かつ中身のデザインはシンプルなので、普段使いにもぴったりです。

手帳のサイズは約縦150mm×横105mm、ブック型ふせんサイズは約縦110 mm×横80mm。クリアカバーには抗菌加工が施されています。

【第2弾】115周年ペコちゃんオリジナルスプーン

創業日の11月16日限定のプレゼント。ペコちゃんのお顔が描かれた、可愛らしいデザインです。

サイズは約縦140 mm×横32mm、材質はステンレスです。

【第3弾】ペコちゃんリバーシブルポーチ（ブラック）

11月28日の「ブラックフライデー」から、"ブラック"にちなんだ黒いデザインのリバーシブルポーチが登場します。

表面（画像上）にはペコちゃん、裏面（画像中央）にはペコちゃんの後ろ姿、さらに中面（画像下）にはブラックなミルキーフラワー柄が描かれた、シンプルかつスタイリッシュなデザインです。両面使える仕様なので、気分に合わせて使い分けることができます。

サイズは、約幅155 mm×高さ110 mm×奥行45mm、材質はポリエステルです。

数量限定！ロングセラー商品「ルック」とのコラボスイーツ

1箱で苺の品種や味わいの異なる苺チョコレートを食べ比べることができる「ルック（彩色苺）＜いろいろいちご＞」の3種をそれぞれのせた、特別なケーキが登場します。

発売日は11月1日、16日、28日の3日間限定。なくなり次第終了です。

・LOOK彩色苺ミルクレープ（あまおう苺）

カスタードクリームと苺クリームを格子柄に重ね、艶やかな苺グラサージュで仕上げ、「ルック（彩色苺）」のあまおう苺味をトッピング。クレープ生地の食感や、まろやかなクリームと甘酸っぱい苺のハーモニーを楽しめる、アーガイル柄がキュートなミルクレープです。

価格は561円。

なお、苺中、あまおう苺0.8％です。

・LOOK彩色苺ケーキ（とちあいか）

スポンジに苺クリームと苺ソースを重ね、上面には「ルック（彩色苺）」のとちあいか味を飾った、ピンク色が基調の可愛らしいビジュアルがポイント。ふわふわのスポンジと苺クリームのやさしい味わいを楽しめるケーキです。

価格は561円。

なお、苺中、とちあいかは1.7％です。

・LOOK彩色苺ケーキ（つぶつぶ苺）

苺クリーム・苺ソース・苺ジュレをスポンジでサンドし、上面にはミルククリームと苺キャンディチップ、さらに「ルック（彩色苺）」のつぶつぶ苺味をのせたケーキ。まろやかな味わいのミルククリームと苺の酸味がマッチした、甘酸っぱく爽やかな味わいの一品です。

価格は561円。

創業115周年を祝う特別なショートケーキ

さらに、創業115周年を祝う特別なショートケーキも登場します。

・ペコちゃんスペシャルケーキ

スポンジに、軽やかなカスタードクリーム・シロップ漬け苺・シャンテリークリームを重ねたショートケーキです。笑顔のペコちゃんと「Thank you！」のメッセージに、感謝の気持ちが込められています。

価格は1944円。11月14日から16日までの3日間限定で販売します。

115周年記念デザインのコットンバッグ＆焼菓子詰め合わせも登場

11月1日からは、2025年創業祭デザインのコットンバッグに、不二家洋菓子店の人気焼菓子を16点も詰め合わせた限定セットが登場します。

セット内容は、「バウムクーヘン」3個／「ミルキーバウムクーヘン」3個／「ふんわりマドレーヌ（ミルク）」2個／「ふんわりマドレーヌ（チョコミルク）」2個／「チーズタルト」2個／「フルーツタルト」2個／「フィナンシェ」2個です。

価格は3000円。

※価格はすべて税込です。

（C）FUJIYA

