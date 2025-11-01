“パン好き”森山良子、手作りフレンチトースト披露 トマト＆ベーコン添え“甘じょっぱい”テイストに「すご〜く美味しそう」「これはほっぺがとろけるやつ」
シンガー・ソングライター森山直太朗（49）の母で歌手の森山良子（77）が10月30日、自身のインスタグラムを更新。「遅い朝ごはん、おやつかな？」と書き出し、手作りのフレンチトーストを披露した。
【写真】「すご〜く美味しそう」「これはほっぺがとろけるやつ」森山良子の手作りフレンチトースト
「パンが好きだから直ぐに購入するので、ウチの中にはパンがだぶついて？いる」とユーモアあふれる言葉で自宅の様子を明かしつつ、「サンドイッチやトーストは少し飽きたから」とこの日は趣向を変えてフレンチトーストにしたことを伝えた。
皿には、いい具合に焼き目の付いたフレンチトーストが盛り付けられ、サイドにはカラフルなミニトマト、焼きベーコンが添えられている。皿の横にはメープルシロップの瓶が置かれ、“甘じょっぱい”味わいを楽しんだよう。良子は「久々に美味しかった！」と満足そうにつづっていた。
コメント欄には「しっとりフレンチトーストにメイプルシロップ」「これはほっぺがとろけるやつ」「すご〜く美味しそう」「たまに食べたくなりますね」「食欲そそる」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すご〜く美味しそう」「これはほっぺがとろけるやつ」森山良子の手作りフレンチトースト
「パンが好きだから直ぐに購入するので、ウチの中にはパンがだぶついて？いる」とユーモアあふれる言葉で自宅の様子を明かしつつ、「サンドイッチやトーストは少し飽きたから」とこの日は趣向を変えてフレンチトーストにしたことを伝えた。
コメント欄には「しっとりフレンチトーストにメイプルシロップ」「これはほっぺがとろけるやつ」「すご〜く美味しそう」「たまに食べたくなりますね」「食欲そそる」など、さまざまな反響が寄せられている。