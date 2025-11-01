スヌーピーデザインの「スチームクリーム」で乾燥から肌を守ろう！かわいすぎる3種のデザイン缶は数量限定なのでお早めに
季節は冬へと一段階進み、気温もグンと下がった今日このごろ。空気が乾燥して、肌にかさつきを感じる人も多いはず。そこでおすすめしたいのが、スヌーピーの新作デザインが取り入れられた「スチームクリーム」だ。
【写真】「スチームクリーム」から発売！スヌーピーデザインのキュートなアルミ缶パッケージを見る
「スチームクリーム」は、「人生は複雑。だから、スキンケアくらいシンプルに。」との思いから生まれた保湿クリーム。高温の蒸気でふわっと乳化させるピュアスチーム製法で作られ、顔、体、髪とマルチに使えるのが最大の特徴。肌をやわらかく潤すオートミールをキー成分に、良質な天然由来原料を厳選して配合している。
また、アルミ製の容器を使っているのも大きなポイント。クリームを使い終わったあとも再利用でき、プラスチックの使用を削減することで環境にも配慮しているというこのアルミ缶は、そのデザイン性の高さも大きな魅力だ。
今回、「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボしたアルミ缶は、3種類のデザインから選ぶことができる。デザインにより発売スケジュールが異なるので日程をチェックしておこう。
物陰からひょっこり顔を出すスヌーピーと、そのまわりを飛び交うウッドストックが愛らしい「＜ピーナッツ＞ピーピング・スヌーピー」(2398円)は公式オンラインストアと期間限定ショップにて10月15日から、「スチームクリーム」の取扱店では10月22日から順次発売。
スヌーピーと仲良しのきょうだいが描かれた「＜ピーナッツ＞ アンディ、オラフとスヌーピー」(2398円)は、公式オンラインストアと期間限定ショップにて10月29日(水)から、取扱店では10月22日から順次発売。
来年の干支、“午(うま)”をモチーフにした縁起のいい「＜ピーナッツ＞ イヤー・オブ・ザ・ホース」(2398円)は、11月12日(水)から順次発売。
缶のデザインは異なるものの、中身はすべて同じ。容量は75グラム、外寸は直径69.9ミリ、高さ28.7ミリと、持ち歩きにも適したサイズ感で、いつでもサッと取り出してすぐに塗ることができそう。ギフトにもぴったりなので、気になる人はぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
