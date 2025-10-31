「大麻」喫煙は肺にも深刻な影響! 呼吸器系へのダメージを解説

使用直後の大麻は、心臓や呼吸器をはじめとする身体機能に急激な変化をもたらします。心拍数の増加や血圧の変動、呼吸の乱れなど、短時間でも体に負担がかかる可能性があります。ここでは、その短期的な身体への影響を詳しく解説します。

公受 裕樹（医師）

大麻使用による身体への短期的影響

【経歴】金沢大学医学部卒業精神科単科病院を経て、現在都内クリニック勤務精神保健指定医、産業医【免許・資格】精神保健指定医、産業医

一時的な快楽の裏で、大麻は心臓や呼吸器など身体に急性の影響を及ぼします。使用直後から現れる身体的変化を解説します。

心血管系への急性作用

大麻使用による心血管系への急性影響は、使用後数分以内に現れ、数時間持続します。顕著な変化は心拍数の増加であり、安静時心拍数から20-50拍/分の増加が認められます。この頻脈は、THCが交感神経系を刺激し、ノルアドレナリンの放出を促進することによって生じます。

同時に、血圧の変動も生じ、起立時の血圧低下（起立性低血圧）が特に問題となります。心筋への酸素需要が増加する一方で、一酸化炭素ヘモグロビンの増加（喫煙による場合）により酸素供給能力が低下し、心筋虚血のリスクが高まります。

既存の心疾患を有する方では、狭心症発作や心筋梗塞のリスクが著しく増加することが報告されています。血管系への影響として、末梢血管の拡張により結膜充血や皮膚の発赤が生じます。また、血小板凝集能の変化により、出血リスクの増加や血栓形成リスクの変動が報告されています。

呼吸器系と消化器系への影響

大麻の喫煙により呼吸器系に直接的な影響が生じます。気道の炎症、気管支収縮、咳嗽の増加が急性症状として現れます。大麻煙には多数の刺激性化学物質が含まれており、これらが気道粘膜を刺激して炎症反応を引き起こします。

喘息を有する方では、気管支収縮により呼吸困難が悪化する可能性があります。肺胞レベルでの影響として、肺胞マクロファージの機能障害や肺胞壁の炎症が生じることがあります。これにより、肺の防御機能が低下し、感染症のリスクが増加します。

消化器系への影響として、口渇（ドライマウス）が一般的な症状です。これは唾液腺の機能が抑制されることによるもので、ほぼすべての使用者に認められます。食欲の変化も特徴的で、多くの場合食欲が亢進し、特に甘い食べ物への渇望が増加します。

まとめ

大麻の使用は多様な健康被害をもたらし、依存症のリスクを伴う深刻な問題です。身体的影響から精神的影響、社会機能への障害まで、その影響は多岐にわたります。しかし、適切な治療と支援により回復は可能であり、早期の相談と治療開始が重要です。もし大麻使用でお悩みの方や、ご家族に使用者がいらっしゃる方は、まずは精神保健福祉センターや専門医療機関にご相談ください。一人で抱え込まず、専門家と共に回復への道筋を見つけていくことが大切です。

