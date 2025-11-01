さそり座は「誰かの幸せを助けることが豊かさにつながる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2025年11月1日〜11月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

2025年の中で最もエネルギーの切り替わりが激しいのがこの11月！ 水星や木星が逆行を開始したり、逆行中の天王星がふたご座からおうし座に戻ったり、その一方で土星は順行に切り替わったり、お月さまによるプレアデス食も起こったりして、次から次へと運氣が変容していく1カ月になっているわよ!!

いろいろなことが立て続けに起こって、人生に右往左往しやすい時期ではあるけれど、宇宙を信頼して切り替わっていくエネルギーに身をゆだねていけば、あっと驚く奇跡へと電撃的にいざなわれていく可能性もある♡ とりあえず開運のために必要なのは、11月7日＆8日に降り注ぐ【イーグルズゲート】のパワーにあやかっておくことよ☆

イーグルズゲートとはさそり座の中心にある神秘の門で、コスモの呪術的なエネルギーが凝縮した天のパワースポット！ 太陽がこの場所を通りすぎる7日＆8日は、大宇宙の貴重な霊力が太陽の光を通じて地上に流れ込むタイミングなのよね♡ だからこそ2日連続で早起きをして東の地平線から登ってくる太陽の光をたくさん浴びていくのが吉よ♪

もしあなたが本氣で人生を変えたいと思っているのなら、イーグルズゲートの太陽に向かって【メハイヤイ・ハメティム】と唱えてみて！ そうすれば、イーグルのように魂を美しく飛翔させる霊力を天がおすそ分けしてくれるかもよ☆

内なる情熱と掛け合わせて言霊をアウトプットしていけばコスモはちゃんと応えてくださる♡ タイミングを味方につければ、私たちは言葉で世界を動かすこともできるってコトを知ってちょうだいね♪

■さそり座へのメッセージ

チャネラーへの道が開けるかもな1カ月！ 今月、めちゃめちゃサイキックパワーが活性化されるのが、さそり座のあなた!! 特に7日を境に「生まれ変わった気がする」っていう感覚に包まれたら、お役目に気づくのも間近ってこと♪

あとはあなたが持って生まれた才能を思う存分発揮して、能力を活用していけばOKよ☆ 「未来が視えたり、人の心が瞬時に読めたり」……そんなギフトを「誰かの幸せ」のために使うことが、あなた自身の豊かさにもつながっているってことを知っておいてちょうだいね♡

さそり座のマジカルベジタブル

ビーツ

ビーツをいただくと宇宙のエネルギーとシンクロできるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）