週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

今回は、日本一の米どころ・新潟の地で
新潟出身の田辺アナが最強のごはんのお供を調査します！

《出演》
田辺大智（日本テレビアナウンサー）

★みなとのマルシェ ピアBandai「万代島鮮魚センター」
所在地：新潟県中央区万代島2
営業時間／定休日：
「みなとのマルシェ ピアBandai」9:00〜21:00／年中無休
「万代島鮮魚センター」9:00〜19:00／年中無休

《紹介した鮮魚・商品》
◆ノドグロ　2000円前後　※サイズ・時期により変動
◆南蛮エビ（甘エビ）　100g/548円　※時期により変動
◆【魚や片桐寅吉】銀鮭焼漬9切　1458円　※お取り寄せ可

★道の駅　新潟ふるさと村
所在地：新潟県西区山田2307
営業時間／定休日
　9:30〜17:30／年中無休

《紹介した商品》
◆めし喰らい 舞茸辛味噌和え　540円　※お取り寄せ可
◆さざえの三升漬け　1296円　※お取り寄せ可
◆村上牛ご飯だれ　756円　※お取り寄せ可
◆のどぐろ塩だれねぎ　650円　※お取り寄せ可
◆越後の大葉味噌　880円　※お取り寄せ可
◆サーモン塩辛　1512円　※お取り寄せ可

★鳥専門店せきとり 東万代町店
所在地：新潟県新潟市中央区天明町3-16
営業時間／定休日
　16:30〜22:00／月曜日、不定休

《紹介した商品》
半身揚げ　1200円　※時価のため変動