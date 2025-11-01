週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、日本一の米どころ・新潟の地で

新潟出身の田辺アナが最強のごはんのお供を調査します！



《出演》

田辺大智（日本テレビアナウンサー）



★みなとのマルシェ ピアBandai「万代島鮮魚センター」

所在地：新潟県中央区万代島2

営業時間／定休日：

「みなとのマルシェ ピアBandai」9:00〜21:00／年中無休

「万代島鮮魚センター」9:00〜19:00／年中無休





《紹介した鮮魚・商品》◆ノドグロ 2000円前後 ※サイズ・時期により変動◆南蛮エビ（甘エビ） 100g/548円 ※時期により変動◆【魚や片桐寅吉】銀鮭焼漬9切 1458円 ※お取り寄せ可★道の駅 新潟ふるさと村所在地：新潟県西区山田2307営業時間／定休日9:30〜17:30／年中無休《紹介した商品》◆めし喰らい 舞茸辛味噌和え 540円 ※お取り寄せ可◆さざえの三升漬け 1296円 ※お取り寄せ可◆村上牛ご飯だれ 756円 ※お取り寄せ可◆のどぐろ塩だれねぎ 650円 ※お取り寄せ可◆越後の大葉味噌 880円 ※お取り寄せ可◆サーモン塩辛 1512円 ※お取り寄せ可★鳥専門店せきとり 東万代町店所在地：新潟県新潟市中央区天明町3-16営業時間／定休日16:30〜22:00／月曜日、不定休《紹介した商品》半身揚げ 1200円 ※時価のため変動