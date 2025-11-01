１１月１日放送【シューイチ★セブン】新米に合う最強のごはんのお供を探せ！田辺の新潟新米マラソン
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、日本一の米どころ・新潟の地で
新潟出身の田辺アナが最強のごはんのお供を調査します！
《出演》
田辺大智（日本テレビアナウンサー）
★みなとのマルシェ ピアBandai「万代島鮮魚センター」
所在地：新潟県中央区万代島2
営業時間／定休日：
「みなとのマルシェ ピアBandai」9:00〜21:00／年中無休
「万代島鮮魚センター」9:00〜19:00／年中無休
◆ノドグロ 2000円前後 ※サイズ・時期により変動
◆南蛮エビ（甘エビ） 100g/548円 ※時期により変動
◆【魚や片桐寅吉】銀鮭焼漬9切 1458円 ※お取り寄せ可
★道の駅 新潟ふるさと村
所在地：新潟県西区山田2307
営業時間／定休日
9:30〜17:30／年中無休
《紹介した商品》
◆めし喰らい 舞茸辛味噌和え 540円 ※お取り寄せ可
◆さざえの三升漬け 1296円 ※お取り寄せ可
◆村上牛ご飯だれ 756円 ※お取り寄せ可
◆のどぐろ塩だれねぎ 650円 ※お取り寄せ可
◆越後の大葉味噌 880円 ※お取り寄せ可
◆サーモン塩辛 1512円 ※お取り寄せ可
★鳥専門店せきとり 東万代町店
所在地：新潟県新潟市中央区天明町3-16
営業時間／定休日
16:30〜22:00／月曜日、不定休
《紹介した商品》
半身揚げ 1200円 ※時価のため変動