Photo: 納富廉邦

LEDのデスクライトで気にするポイントといえば、おそらく一番には明るさ（輝度）。そして、サイズとデザイン。あとは調光とか首振りも気になるところだと思う。こだわる人は色温度とかを気にするかも。

で、私が気に入って使っているミネベアミツミの「Saliot Picoポータブル Mサイズ」（税込45,100円）なのだけど、これは光の質がほかと違っているのだ。

美術館や博物館に使われている照明をデスクライト化

Photo: 納富廉邦 「幕末土佐の天才絵師 絵金」（サントリー美術館）で買ってきたポストカードを「Saliot Pico」の光で撮影。色の再現性がとにかく高い

「光の質が違う」というとなんだか分かりにくいけど、要するに太陽光の下で見る色にとても近い光を発するのだ。もともと、美術館や博物館用に開発されて、実際に京都市京セラ美術館をはじめ、ほかにも有名博物館などで使われている照明機器を、そのままデスクライトに仕立てたものなのだ。

その光が物の色をどれくらい自然な色で見せられるかを示す「Ra値」というものがあって、太陽光がRa100として、一般の蛍光灯だと大体60〜70、LEDの照明機器は80くらいが普通で、高品位といわれるものがRa90〜93くらい。

で、「Saliot Pico」はというと、これがRa97。伊達に美術品を照らしているわけではないのだ。

白がちゃんと白く、赤がちゃんと赤く見える

Photo: 納富廉邦 ミネベアミツミ「Saliot Picoポータブル Sサイズ」（税込33,000円）。充電対応で1灯（３W）のタイプが使い勝手が良くてお気に入り。

ただ、使ったことないと「太陽光に近いから何？」と思うのも無理はない。

私も実際に見るまではそうだった。ただ、白がちゃんと白く見えるだけで、かなり目が楽なのだ。千葉大学との共同研究で、通常の照明に比べて、寝る前に使っても睡眠の妨げになりにくいという結果もあったり、小さい文字を読むときに目が疲れにくいというデータもあったりはするらしい。

Photo: 納富廉邦 輝度はアプリで、照射角は本体で操作できるから、こんな風にピンスポット撮影も可能。

そういうこともあるかもだけど、私が気に入っているのは、とにかくいい感じに写真が撮れること。ガチャで出したフィギュアとか、コンビニで買ってきたチョコとか、そういうのをiPhoneで少し露出を暗めにして撮るだけで、ちゃんとライティングして撮ったみたいな写真になる。

Photo: 納富廉邦 食べ物も、普通に撮るだけで美味しそうに写るので、SNSに上げるのがとても楽。

私が愛用している「Saliot Pico ポータブル」は充電対応だから、好きな位置に照明を持ってくることも簡単。照射角の輝度もコントロールできるから、本格的なライティングだってできてしまう。そこまでしなくても、買ってきたものを撮ってインスタに上げるみたいなときにあとの加工が不要になるから、とても楽。仕事の撮影も、これあればスマホで大体事足りてしまう。ほんと助かってます。