「黒とグレー2色買い！」【しまむら】マニアお気に入り♡「細見えワンピ」

季節感とトレンド感を両立させたい人は、今季は「ベロアアイテム」が狙い目かも。上品な光沢感が上品なムードに引き寄せて、高見えも狙えそう。そんなベロアアイテムが【しまむら】からも登場している様子。今回は、しまむらマニアの@aiii__13kさんが2色買いしたというワンピースを、着こなしとともにご紹介。華奢なストレートラインが魅力で細見えも叶いそう。シンプルなのに大人っぽく、上品で洗練されたワンピースは、秋冬のマストハブアイテムになるかも。

着映えと細見えが狙えるワンピース

【しまむら】「TT＊ANNAベロアOP」\1,639（税込）

しっとりとしたベロア素材が放つ、上品な艶感が魅力のロング丈ワンピース。柔らかく体に沿うストレートシルエットが、縦ラインを強調してすっきり細見えしそうです。首元は詰まりすぎないクルーネックでネックレスとの相性がよく、上品かつミニマルな印象。@aiii__13kさんも「黒とグレー2色買い」「お気に入り過ぎ」「細見え過ぎてやばい」と絶賛！

ダークトーンで楽しむ大人の高見えコーデ

こちらは色違いのグレーを着用。ダークトーンのベロア素材はモードな雰囲気を演出してくれるから、シンプルながら存在感抜群です。ビスチェをプラスして視線を上に集めることで、スタイルアップ効果にも叶いそう。

