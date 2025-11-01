待望の初トップ。一礼を終えると、大きく息を吐いた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月31日の第1試合はEARTH JETS・三浦智博（連盟）がデビュー7戦目で初トップを獲得。下馬評の高さとは対照的に、ここまで4ラスを喫し、先週は「厄払い」の休養。今週は同僚のHIRO柴田（連盟）が初勝利を挙げており、チームに流れが生まれた中、三浦も勢いに乗った。

【映像】三浦、ホッとした表情で「超うれしいです！」

この試合は東家から三浦、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）の並びで開始。東1局、三浦はタンヤオ・赤2の6000点をツモ。幸先の良いスタートを切った。その後は醍醐が頭一つ抜け出し、三浦は2着目で南1局へ。

南1局は醍醐が岡田へ6400点を放銃し、三浦がトップ目に入れ替わった。三浦が抜け出すチャンスは南2局、7巡目にカン3索待ちでタンヤオ・赤をテンパイすると、すかさずリーチを宣言。さらに白鳥が高目一気通貫の勝負手で追っかけリーチ。結果は醍醐が3索を切り、三浦に軍配が上がった。リーチ・タンヤオ・赤の5200点でリードを広げる。

南4局には最後の山が待っていた。親の白鳥が岡田から親満貫をアガり、三浦は1500点差でマクられる展開に。しかし同1本場、岡田が先制リーチをかけ、すぐさま跳満のツモ。親被りの白鳥に替わり三浦が再びトップ目に浮上し、ゲーム終了となった。ファンからは一斉に「三浦おめでとう！」「三浦も厄祓い成功か」「みうみうよかったね！」と祝福のコメントが寄せられた。

試合後はホッとした表情で「超うれしいです！まだまだ負けているので、浮かれてはいけないですが、本当にうれしいです」とコメント。「柴田さんがもし負けてしまうと、僕にプレッシャーがかかるところだった。トップを取ってくれたおかげで、いつも通り打とうと思えたので、それは感謝ですね。今日は楽しかったです」と続けた。

「できればプラスができるように、そしてチームが優勝できるように頑張りたいと思います」と健闘を誓い、決めポーズもきっちり決めた三浦。ファンからは「おめおめみうみう！！」「みうみうがんばれー！！」「アース！ジェッツ！」と記念すべき初勝利を喜ぶ声が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）3万2000点／＋52.0

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万500点／＋10.5

3着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）2万900点／▲19.1

4着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）1万6600点／▲43.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）