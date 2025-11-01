２年ぶりの日本一を目指した阪神の戦いは、本拠地３連敗で幕を閉じた。柳田に同点２ランを浴びた石井の涙。第６戦の先発が予定されていた村上を延長十回から投入する勝負手も、野村の決勝弾に打ち砕かれた。先勝からの４連敗。流れが大きく変わったとするならば、１−１０で大敗を喫した２戦目ではないだろうか。

阪神ＯＢの中田良弘氏は声を大にした。「なんで２戦目の先発がデュプランティエだったんだろう」。下肢のコンディション不良により、右腕の１軍最終登板は５回２失点だった８月９日のヤクルト戦で、実に７８日ぶりの実戦だった。

初回に佐藤輝の適時打で先制しながら、直後に栗原、山川の連続適時打で３点を奪われて逆転を許すと、二回にも周東、近藤の適時打に暴投も重なって３点を失い、２死二塁のピンチを残して降板。２番手・岩貞が死球から山川に３ランを浴びて一挙６失点。７イニングの攻撃を残してはいたが、限りなく勝算は低くなった。

デュプランティエは１回２／３を６安打３四球の７失点。右腕は「特に言い訳はない。悪い登板でした。自分の仕事を全うできなかった。自分の投球ができなかった。コントロールすることができなかったっていうのが原因」と反省した。

中田氏は「こんなに登板間隔が空いている投手をなんで日本シリーズという頂上決戦の先発で投げさせる必要があったんだろう。球の勢いもなかったし、細かなコントロールにもブランクを感じさせるピッチング内容だった。でも、いきなり結果を出せという方が酷な話。ファイナルＳと一緒で、村上→才木という順番で良かったんじゃないか。阪神側が２戦目の相手先発をモイネロと読み、負けた時のダメージの大きさを考えた場合に才木を３戦目にした方が…という話も耳に入ってきたけど、ここで奇策を打つ必要はなかった。定石通りに戦えば良かったと今でも思うし、もしデュプランティエを２戦目に投げさせるのであれば、ファイナルＳのどこかで登板させておけば良かった。やっぱりシート打撃と実戦は全くの別物だから。ファイナルＳで投げておけば、ある程度のことは把握できるし、本人も安心できたと思うんだけどな」との見解を示した。

藤川監督はオーナー報告後の会見で、デュプランティエの先発起用について「その辺はご想像にお任せします。常にそういう結果というのは、正解が出た場合には何も言われないところなんですね。そういったところはいろんなところで楽しんでいただければいいのかなと。私は常に明日を見ています。評論のところですから、それはいつでも評価していただければいいんじゃないでしょうか」としつつ、核心を語ることはなかった。

序盤で大味な試合展開になったことで、阪神は伊原、ドリス、湯浅、畠に登板機会を与えられ、ヘルナンデス、熊谷、梅野、小野寺を打席に送ることができた。２戦目を終えて１勝１敗。数字上は五分。ただ、それ以上に、初戦を村上−及川−石井のリレーで勝利した流れを手放した損失の方が大きかった。

中田氏は「山川を完全に乗せてしまったのが２試合目。シーズンは定石通りに戦ってぶっちぎりで優勝した。その戦い方と同じで、仮に２戦目の先発をモイネロと読んで才木とのマッチアップを避けたかったのだとしても、デュプランティエではなく、高橋、大竹という選択ならシーズン通りだったと思うし、多くの人が同じ負けでも納得したのでは」と述べた。

２戦目も勝利し、連勝を飾っていれば戦局は大きく異なり、藤川監督の“奇策”も称賛されていただろう。ただ、この試合を境にチームは４連敗。敗因のひとつとして、クローズアップされる形になった。（デイリースポーツ・鈴木健一）