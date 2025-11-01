共同戦略防衛協定書を交換するパキスタンのシャリフ首相（左）とサウジアラビアのムハンマド皇太子＝2025年9月17日、リヤド（パキスタン政府提供、共同）

パキスタンが2025年9月、サウジアラビアと戦略防衛協定を結んだ。「一方への攻撃は両国への攻撃」とうたうが、条文は公表されていない。中東の緊張が続き、米国による安全保障の後ろ盾も期待できない中、イスラム圏初の核保有国による「核の傘」提供が取り沙汰される。北大西洋条約機構（NATO）に倣い「イスラム版NATO」への布石との見方も出ている。（共同通信イスラマバード支局＝和田真人）

パキスタンの首都イスラマバードでは2025年9月、シャリフ首相と軍トップのムニール陸軍参謀長、サウジのサルマン国王とムハンマド皇太子の4人の写真が並び、両国関係をたたえる看板が至る所に立っていた。シャリフ氏が9月17日、サウジを訪問し署名した「共同戦略防衛協定」を称賛しているのは明らかだ。

共同声明によると、協定は両国の抑止力強化が目的。「一方の国に対する攻撃は両国に対するものと見なす」と規定した。しかしこれ以上の発表はなく、具体的内容は不明だ。サウジ政府高官はロイター通信に「全ての軍事的手段を含んでいる」とし、パキスタンによる核の傘提供をにおわせた。

パキスタン外務省などによると、サウジとの防衛協力は1960年代に始まった。パキスタン軍が約2万人の兵力を駐留させた時期もあった。サウジはパキスタン製武器も購入している。

協定は、イスラエルがパレスチナのイスラム組織ハマス幹部らを狙いカタールの首都ドーハを空爆した約1週間後に署名された。イスラエル寄りのトランプ米政権は空爆への批判を避けている。この空爆が直接のきっかけになったかどうかは不明だが、サウジにとって米国に頼らない安保体制の必要性に迫られていたとの受け止めが広がる。

パキスタンは1998年5月、カシミール地方の領有権を争うインドに対抗し、核実験を成功させた。核抑止はインドに対するものであり、他国には広げないとの立場を取ってきた。外務省報道官は記者会見で「核ドクトリンは進化し続けているが、内政の問題だ。われわれの立場は周知の通りだ」とけむに巻いた。

サウジの政治アナリストは「地域安保を再構築する協定だ。他国も加わる可能性がある」との見解を表明。パキスタンの英字紙ドーンはこれを「イスラム版NATO？」との見出しで報じた。

協定署名翌日の2025年9月18日、インド外務省は「インドの安全保障への影響を注視する」との対応を発表した。石油取引などを通じて友好関係にあるサウジには2025年4月、モディ首相が訪問した。パキスタンとの防衛協定締結により、サウジは対インド関係でバランスを求められることになりそうだ。

パキスタンのシャリフ首相（左）を出迎えるサウジアラビアのムハンマド皇太子＝2025年9月17日、サウジ・リヤド（ロイター＝共同）

サウジアラビア、インド、パキスタン

パキスタンとサウジアラビアの関係をたたえる看板＝2025年9月、イスラマバード（共同）