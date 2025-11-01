2日の朝に3人まで入れ替え可能…各チームの戦略にも注目

11月2日に行われる全日本大学駅伝が31日、参加27チームのエントリーメンバーを公式Xなどで発表した。今年1月の箱根駅伝を制した青学大のエース黒田朝日（4年）が補欠で登録されるなど、各チームとも一筋縄ではいかない編成。ファンからは様々な声が上がっている。

出雲、箱根とともに学生三大駅伝と呼ばれる大会で、11月2日に名古屋市の熱田神宮から三重県伊勢市の伊勢神宮までの8区間、合計106.8キロで行われる。シードや全国8地区の選考会を勝ち抜いてきた代表25校と、オープン参加の日本学連選抜、東海学連選抜の計27チームが出場する。

エントリーに並んだ選手の名前を見たファンは、投稿に様々な声を寄せた。

「どこもかしこも3人替え前提エントリーって感じで」

「黒田朝日選手が当日変更で7区に入るんか？」

「各大学箱根の区間エントリーかと思うほどの隠し方だねぇ」

「7区に佐藤くん？ これはちょっと意外だったな…」

「中大のアンカーの答えは大エースの溜池君か。正直かなり意外な区間エントリー」

この日発表されたのは各チーム選手8人に加え5人までの補欠要員。レース当日の2日朝に、選手と補欠を3人まで入れ替えることができる。



