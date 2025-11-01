市川團⼗郎の長女・堀越麗禾、父との家での会話明かす「玄関まで見送ってくれたり」出演作は一緒に鑑賞【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/11/01】市川團⼗郎⽩猿の⻑⼥で舞踊家、⼥優として活躍する堀越麗⽲（ほりこし・れいか／市川ぼたん／14）が、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」（10月18日開催＠千葉・幕張メッセ）に出演。初ランウェイの感想や、團⼗郎との家での会話について語ってくれた。
【写真】市川團十郎の長女が初のランウェイ
― ありがとうございました！
◆堀越麗禾「ガルアワ」でランウェイデビュー
堀越は、2011年7月25日生まれ、東京都出身。ドラマ「ブラックペアン シーズン２」（TBS系／2024）、「キャスター」（TBS系／2025）などに出演し、女優としての活躍を広げている。今回が初のランウェイとなった。
◆堀越麗禾、初ランウェイの感想
― まず、初ランウェイの感想からお願いします。
堀越：ステージを歩いていたら、すごく長く感じたのですが、終わってみたらあっという間に感じて、ものすごく楽しかったです。
― 今注目しているファッション、メイクはありますか？
堀越：まだファッションとメイクをこだわったことがないので、分からないですが、今回着ている衣装がモフモフで可愛いと思いました。
◆堀越麗禾、日曜劇場「キャスター」での経験
― TBS系日曜劇場「キャスター」で阿部寛さんの娘役でも話題を呼びましたが、堀越さんにとってどんな作品になりましたか？
堀越：たくさん学べたドラマでした。2回目の日曜劇場ということで、1回目とは違う緊張もありましたが、同年代の方も多くて、休憩中はすごく楽しかったです。撮影になると少しずつ心臓がドクドクし始めて、あまりお父さんにきつく当たることがないので、お父さんにきつい当たりをする役はすごく難しかったですが、監督さんが細かく教えてくださって「こういう演じ方もあるんだな」と勉強になりました。
◆堀越麗禾、父・市川團十郎との家での会話
― 團十郎さんとは、堀越さんのお仕事についてお話することはありますか？
堀越：家を出る前は「頑張ってね」と玄関まで見送ってくれたり、家にいないときはLINEをくれたり、仕事が終わったら「お疲れ様」と言ってくれます。
― 演技の感想はもらいますか？
堀越：あまりもらわないですが、一緒に観てくれます。
◆堀越麗禾の夢を叶える秘訣
― 最後に、モデルプレス読者に向けて、堀越さんが思う夢を叶える秘訣を教えてください。
堀越：分からないですが「口に出すと言霊で叶うよ」と皆さん言っていて、私は自分の夢を心の中に留めてしまうタイプなので、あまり口に出したことはないですが、口に出したら言霊で叶う確率は上がるのかなと思います。
― 今後の目標はありますか？
堀越：もっと精進して頑張って良い演技ができる人になることが一番です。出演させていただくものに向き合って、少しずつ一歩を踏み出せたら良いなと思っています。
― ありがとうございました！
◆堀越麗禾（ほりこし・れいか）プロフィール
2011年7月25日生まれ、東京都出身。2019年に四代目市川ぼたんを襲名。2023年に、現在の所属事務所・ブルーミングエージェンシーに所属し、日本舞踊家、女優として活動している。
