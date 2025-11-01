芋栗かぼちゃを満喫しちゃお♡【セブン-イレブン】秋最高ッ！「新作アイス・スイーツ」

食欲の秋にぴったりな魅力的なアイスやスイーツを探すなら【セブン-イレブン】へ足を運んでみて。秋を代表する味覚、芋・栗・かぼちゃを使った絶品スイーツが大集合していますよ。そこで今回は、秋の味覚をまだまだ楽しむ「新作アイス・スイーツ」を4つ紹介します。

バニラアイス入りになってバージョンアップ

セブンの大人気アイス「まるで」シリーズの新作は、秋の味覚さつまいもを主役にした「まるで蜜芋」。紅はるかを使用した焼き芋アイスにバニラアイスを加え、見た目も味も蜜芋感を重視した仕上がりが楽しめます。たっぷりと蜜が入った焼き芋の断面のような色合い、ねっとりと濃厚な甘みに思わず「まるで……」と蜜芋を連想してしまうはず。

しっとり生地 × マロンの風味で満足度◎

「渋皮栗のベイクドマロンサンド」は、しっとりとしたケーキ生地・2種類のマロンクリーム・さっくり食感のダックワーズ生地を重ねたスイーツ。上下で違う生地を使っているので、それぞれ異なる食感が楽しめるほか、クリームも真ん中はねっとり濃厚、外側はふんわり軽めと、さまざまな食感が楽しめる仕様に。渋皮栗の風味もしっかりと感じられる、秋らしい上品なスイーツとなっています。

パフェアイスにも秋の味覚を楽しむ新作登場

アイスでもしっかり食べ応えのある「パフェアイス」シリーズにも秋の新作が登場。カップの底にはクランチを敷き詰め、マロンアイスとミルクアイスを交互に重ねています。ひと口食べると口いっぱいに栗の風味が広がる理由は、アイスの間にサンドされたつぶつぶのマロンが入った栗あんソース。マロンアイスの風味をより強調する濃厚な味わいが贅沢です。

焼き立て感が嬉しいかぼちゃのスコーン

一部店舗で限定販売されている「お店で焼いたかぼちゃスコーン」。お店のオーブンで焼き上げているので焼き立て感があり、しっとりほろほろとしたスコーンの食感が楽しめます。ほんのり優しいかぼちゃの風味と生地に練り込まれたバターの塩気による味わいは本格的。食べる前に少しリベイクすると、焼き立て感がアップしますよ。

芋・栗・かぼちゃのスイーツが全制覇できる【セブン-イレブン】の「新作アイス・スイーツ」。今だからこそ味わえる秋の味覚を存分に楽しんでみて。

writer：河合 ひかる