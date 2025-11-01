飼い主さんに足を洗ってもらった猫は、抱っこされながら不満げな表情を浮かべていたとのこと。なだめるように足と頭を撫でてあげると、触られる場所によって異なる返事をしたのだとか。動画は7.3万回以上も再生され、「お怒りモード」「反応が…猫の声じゃない」とのコメントが集まっています。

【動画：足を洗われて不満そうにしていた猫→頭をなでると…】

不満がある猫

TikTokアカウント「まる」さまに登場した猫さん。この日は、飼い主さんに足を洗われたあと、拭いてもらうために抱っこされていたのだそう。よほど嫌だったのか、不満げな表情をしています。

飼い主さんに足を拭いてもらいながら、「洗われたのが嫌だったの？」と聞かれると、まるで相槌を打つかのように、「んー」と返事をしていたのだとか。おしゃべりが上手なねこさんです。

足は良いけど頭はダメ

「頑張ったね」と声をかけられると、まったくだ！とでも言いたげな表情をしながら、また返事をしていたとのこと。飼い主さんに体を預けて、そのまま大人しく足を拭かれていたのだとか。

飼い主さんが褒めてあげようと頭をなでると、先ほどまでとは違って嫌そうに鳴いていたとのこと。どうやら今は虫の居所が悪く、足は触ってもいいけれど、頭は触って欲しくないよう。

どうしても頭は撫でて欲しくない

ふたたび猫さんの足を拭き始める飼い主さん。猫さんは、やっぱり足は触られても許せるようで、相変わらず不満そうな表情をしてはいるものの、また大人しくなったのだとか。

猫さんの頭を、飼い主さんは先ほどよりも激しめにわしゃわしゃとなでてみたとのこと。すると、今度はより大きな声で、やめて欲しいと文句を言っていたそう。やっぱりどうしても今は頭は触って欲しくないみたいです。

触られる場所によって返事の仕方を変える猫の姿は、TikTokで7.3万回以上も再生され、「頭押すと音出るのかわいい」「嫌なら逃げるから嫌よ嫌よも好きのうち」「ナデナデされると声が出ちゃう程のお怒りモードかな」「ご機嫌斜めでもお喋り上手でかわいい」「人間の言葉を理解してきちんとして返事してくれてますね。お二人に愛されて幸せな猫さん」「甘えん坊の殿様かしら？」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「まる」さまには、猫さんの爪切り動画や、おしゃべりの様子が投稿されています。お利口さんにケアを頑張る姿は、何度も繰り返し見たくなりますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「まる」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。