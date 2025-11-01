秋の澄んだ空気と穏やかな陽ざしは、外出にぴったりの季節。行楽シーズン真っ只中の今、各地で秋ならではの絶景とグルメを楽しめるドライブスポットが注目を集めている。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、グーネット中古車と共同で、各地方ごとに在住している全国の男女計1024人を対象に「この秋ドライブで行きたい場所」について調査、ランキング結果を公表した。



【調査結果】家族で行ける定番スポットは強し

【北海道・東北地方の在住者】



「奥入瀬渓流」「小樽運河」を抑えて最も支持されたのは「箱館山」。「ドライブしながら景観を楽しみたい(10代男性)」「一般的な夜景場所と地元民しかしらない裏夜景がある(50代男性)」といった声が寄せられた。



【関東地方の在住者】



「いろは坂」「国営ひたち海浜公園」「中禅寺湖」より票を集めたのは「マザー牧場」。「子供も大人も楽しめる施設。敷地が広いから一日中遊べて芝生でお弁当を食べる事ができるのも魅力的。少し涼しい秋ごろが一番行きやすい(20代女性)」「近いし、色々楽しめる。寄り道できるところも多い(50代女性)」など、動物とのふれあいや花畑を満喫できる定番の行楽地が選ばれた。



【中部地方の在住者】



「白糸ノ滝」の倍以上の得票で「香嵐渓」が第1位。「車じゃないと行けない(20代女性)」「紅葉の名称として知られていて日帰りコースとしても余裕の行程になります。この秋に訪れる計画をしている場所でもあるので選びました(70代男性)」など、渓谷を染めるモミジの絶景といった紅葉が人気を集めた。



【近畿地方の在住者】



「神戸市立森林植物園」「比叡山ドライブウェイ」を抑えた第1位は「しまなみ海道」。「海の上を走ってみたい(40代男性)」「瀬戸内海の美しい景色を眺めながら地元のグルメも堪能できそうなので(40代男性)」など、愛媛の館山のほか、瀬戸内海の島々を結ぶ絶景ロードとして不動の人気だ。



【中国・四国地方の在住者】



「世羅高原牧場」「四国カルスト」を抑え、近畿地方に続いて「しまなみ海道」が選ばれた。第2位の「四国カルスト」は高原からの爽快な眺めが魅力。第3位の「世羅高原農場」も季節の花々と秋グルメが楽しめる癒しのドライブ先だ。



【九州・沖縄地方の在住者】



「雲仙」「耶馬渓」を抑えて選ばれたのは「高千穂峡」。「自然を満喫でき涼しそう(50代男性)」「ボートに乗りたい(50代女性)」「雄大な景色です(60代男性)」など、断崖と滝が織りなす幻想的な景観が魅力で、秋の紅葉とのコントラストが人気を集めている。



お出かけの際は、渋滞や天候に注意しつつ、くれぐれも安全運転で。



（よろず～ニュース調査班）