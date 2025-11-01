筑波大の徳永涼「これまでの流れを考えると、ネガティブな要素は何もない」

関東大学サッカーリーグ1部もいよいよ佳境に入ってきた。

第18節を終了して、優勝の可能性を残したのは1位・筑波大学と2位・国士舘大学の2チームのみ。2位と3位の勝ち点差は16という、まさにこの2チームの“一騎討ち”状態となっている。

第18節、筆者は東洋大vs筑波大の取材に行った。この試合で筑波大は試合終盤まで1-0のリードを奪っていたが、後半41分に痛恨の同点弾を浴び、1-1のドローに終わった。一方で同時刻に行われていた東海大vs国士舘大の一戦で、国士舘大は1-1で迎えた後半アディショナルタイム3分にPKを獲得し、これをFW田中祉同がきっちりと決めて、劇的逆転勝利。これで両チームの勝ち点差は1に縮まった。

次節、11月1日に両チームは直接対決を迎える。まさに“天王山”となった大一番を控えて、筑波大の選手に思いを聞いた。

第2回目はチームの心臓であり、精神的にも筑波大を支える3年生ボランチ・徳永涼について。東洋大戦では徹底した激しいマークにあった徳永。その戦いで見えたものとは。

「東洋は明らかに僕らダブルボランチのところを潰しに来て、ボールの出所を封じるとともに、ボールを引っ掛けてショートカンターを狙っていた。それに対してもっとボールを素早く離したり、相手のサイドハーフの裏やハイラインの裏を効率よく狙ったりすることができれば良かったと思います」

この言葉通り、東洋大は筑波大のダブルボランチに複数枚で連動したプレスをかけてきた。何度もファールで倒されるシーンがあるなど、思うようなプレーができないなかでも、徳永は打開策を常に見出そうとしていた。試合後は反省の弁となったが、徳永のところでボールが落ち着いたことで、チームは後半途中まで相手に決定的なシーンを作らせることなく、1-0のリードで試合を運ぶことができた。

後半38分にミスが絡んで同点弾を浴びてしまったが、その後の東洋大の勢いのある攻撃を封じて、勝ち点1は掴むことができた。

「このドローはこの試合にフォーカスしたら悔しいし、力不足を感じましたが、今季のチームのこれまでの流れを考えると、ネガティブな要素は何もないと思う」

徳永のこの言葉は決して強がりでもなく、心からそう思えていることだった。昨季からチームは3人の新4年生（諏訪間幸成・横浜Fマリノス、加藤玄・名古屋グランパス、安藤寿岐・サガン鳥栖）が抜けた。さらに7月には絶対的エースストライカーの3年生FW内野航太郎がデンマークのブレンビーに加入してチームを去ると、内野とともに前期トップスコアラーだった3年生MF廣井蘭人も大怪我で今季絶望となった。

数々の苦難が押し寄せるなかで、小井土正亮監督、戸田伊吹ヘッドコーチの下でチームは一丸となった。

「誰々が抜けたから力が落ちた、勝てなくなったとは言われたくなかった。でも、筑波大蹴球部として全員が当事者意識を持って取り組まないとそうなってしまう可能性もあった。だからこそ、僕もみんなもよりハードワークをしてきたし、『チームのために、勝利のために』を第一においてプレーする意識を共有できるようになった思います」

徳永は常にチームの先頭に立って、持ち前のずば抜けた戦術眼と状況判断能力、そして技術を駆使したゲームメイクと献身的な守備、そして自らドリブルで相手を剥がしていくアグレッシブなスタイルを発揮。ときには厳しく、ときには励ましの声をピッチの中で上げ続け、心身ともにリーダーシップを発揮してチームを牽引している。

実はこの東洋大戦が後期で初めて勝ち点3を掴めなかった試合だった。後期開幕6連勝をして、6勝1分の負けなしの成績で国士舘大との天王山の臨むことになった。

「この大一番を勝ち点が離れている状態ではなく、1差で迎えることでワクワク感は増していますし、この試合を超えてこそ見えるものがあると思っています。東洋大とのドロー決着によって、『舞台が整ったな』と思えるくらいの力が今の筑波にはある。もちろん国士舘大は相当手強い相手だし、タフな戦いになると思っていますが、連戦のためのトレーニングの負荷のコントロールもフィジカルコーチを中心に作ってきたので、あとはそれをこの一戦にぶつけるだけ、気持ちの準備は出来ています」

舞台は筑波大のホーム、第一サッカーグラウンド（通称・1グラ）。筑波大はホームゲームで多くの部員たちがアイデアを出し合ってイベントを開催するなど、チームを盛り上げるために様々なアプローチで尽力をしている。当然、この一戦も筑波大蹴球部としてのパワーを見せつけるために入念な準備が行われている。

「1グラで戦えるのは本当に僕らにとってプラス。常に一生懸命な多くの部員たちと地域の人たち、子どもたちも観に来てくれる。みんなが作り出す雰囲気が最後のディテールの部分で勝ちを引き寄せると思う。親友でもある蘭人に対しても、いい試合を見せてリハビリの糧にしてもらいたいし、強い筑波として彼の復帰を待ってあげたい」

勝たなければいけない理由しかない。決戦に向けて闘うリーダーの準備はすでに万端だ。（安藤隆人 / Takahito Ando）