株式会社SUBARUは、クロスオーバーSUV「クロストレック」に特別仕様車「Touring WILDERNESS Edition」および「Limited WILDERNESS Edition」を設定し、2025年10月30日に発表した。

同モデルは、北米で展開する「WILDERNESS」ブランドのコンセプトを日本市場向けにアレンジし、専用デザインと高い走破性を備えた装備を採用。全国500台限定で抽選販売され、受付期間は2025年11月30日までとなる。興味のある方はお早めにチェックしてみてはいかがだろうか。

SUBARUは、2025年10月30日に、クロストレック特別仕様車「Touring WILDERNESS Edition（ウィルダネス エディション）」、「Limited WILDERNESS Edition」を発表しました。

クロストレック特別仕様車「Limited WILDERNESS Edition」

「クロストレック」は、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備え、ラギッドかつスポーティなデザインを採用。都会からアウトドアまで、幅広いシーンに活用できる多用途性を実現したクロスオーバーSUVです。

「ウィルダネス」は、北米市場のアウトドアニーズに応えるため誕生した、SUBARUのAdventureシーンを牽引するSUVブランドです。ウィルダネスブランドの各モデルは、標準車をベースに走破性と機能性を高め、タフなデザインを取り入れることで、SUBARUのSUVラインアップの中でも際立ったオフロード性能を実現しています。

そして、ウィルダネスのブランドコンセプトを日本市場向けに表現した特別仕様車として、「Touring WILDERNESS Edition」、「Limited WILDERNESS Edition」を設定しました。両モデルは、クロストレックの「Touring」、「Limited」をベースに、よりタフ&ラギットさを際立たせる専用アイテムを装備しています。傷がつきにくく、傷がついた場合でも目立ちにくい「Deco-Boco Black塗装」を施したドアミラーカバーやドアアンダーガーニッシュ、カーゴステップパネルを装備するとともに、マッドフラップや「TOYO TIRES OPEN COUNTRY*1 A/T III」タイヤを採用することで、ドライバーの冒険心を掻き立てます。また、「WILDERNESS」リヤオーナメントを装備することで、特別感を演出しています。

特別仕様車「Touring WILDERNESS Edition」、「Limited WILDERNESS Edition」は、両モデル合わせて500台の限定販売とし、2025年10月30日から2025年11月30日の期間中に全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付けます。

*1: TOYO、TOYO TIRE、OPEN COUNTRYはTOYO TIRE株式会社の登録商標です。

＜SUBARUオフィシャルWebサイト クロストレック「WILDERNESS Edition」＞

https://www.subaru.jp/advertising/crosstrek/wildernessedition/

【WILDERNESS Edition主な装備】

・ドアミラーカバー（Deco-Boco Black塗装）

・ドアアンダーガーニッシュ（Deco-Boco Black塗装）

・カーゴステップパネル（Deco-Boco Black塗装）

・17インチアルミホイール（マットブラック）&225/60R17タイヤ（TOYO TIRES OPEN COUNTRY A/T III）&ホイールデカール

・マッドフラップ

・ヘッドランプガーニッシュ

・リヤコンビランプガーニッシュ

・フロントノーズガーニッシュ

・フロントグリル

・フードデカール

・WILDERNESSリヤオーナメント

【価格表】

※1：車両本体価格 税込3,547,500円＋WILDERNESS Editionパッケージ価格 税込445,500円＋標準工賃 税込62,920円

※2：車両本体価格 税込3,591,500円＋WILDERNESS Editionパッケージ価格 税込445,500円＋標準工賃 税込62,920円

※3：33,000円高（消費税10%込）

☆：写真掲載グレード

なお、商品等についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社、またはSUBARU お客様センター「SUBARU コール」 0120-052215 までお願いします。

リリース提供元：株式会社SUBARU