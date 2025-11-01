トランスジェンダー告白したロバート・デ・ニーロの娘、父から惜しみない支援を受けている
映画『タクシードライバー』や『グッドフェローズ』、『アイリッシュマン』などで知られる名優ロバート・デ・ニーロ。今年5月にトランスジェンダーであることを公表した彼の娘アイリンが、父から惜しみないサポートを受けていると明かした。
【写真】トランスジェンダーの娘、アイリン
2023年に、79歳にして第7子が誕生したことでも注目を集めたデ・ニーロだが、アイリンは1990年代に交際していた恋人タウキー・スミスとの間にもうけた子ども。今年4月に公開されたThem誌のインタビューで、トランスジェンダーであることを告白したことをうけ、デ・ニーロも直後にVarityに対し声明を発表。「アーロンを息子として愛し、サポートしてきましたが、今はアイリンを娘として愛し、サポートしています。何がそんなに大問題なのか分かりません。子供たち全員を愛しています」と支持を表明していた。
アイリンはThem誌のフォローアップインタビューで、「父からのサポートは今も絶え間なく続いており、心から感謝しています」とコメント。「父に素晴らしい恋人を紹介したので、喜んでくれました。『君を愛してくれる人がいる。他人のために自分を変える必要はない』と言っていました」と続けた。
そして、最近父娘で受けたというセラピーセッションで、彼女の変化について語ったといい、「『生き方を含め、自分の子どもをありのままに受け入れる以外、することはない』と話していました。彼は父親としてとても優秀だし、あらゆる立場の人を受け入れることが出来るんです」と語ったそうだ。
なおアイリンは4月の記事の中でも、世間の注目から遠ざけ、出来る限り普通の子ども時代を過ごさせてくれたと、両親に感謝していた。
【写真】トランスジェンダーの娘、アイリン
2023年に、79歳にして第7子が誕生したことでも注目を集めたデ・ニーロだが、アイリンは1990年代に交際していた恋人タウキー・スミスとの間にもうけた子ども。今年4月に公開されたThem誌のインタビューで、トランスジェンダーであることを告白したことをうけ、デ・ニーロも直後にVarityに対し声明を発表。「アーロンを息子として愛し、サポートしてきましたが、今はアイリンを娘として愛し、サポートしています。何がそんなに大問題なのか分かりません。子供たち全員を愛しています」と支持を表明していた。
そして、最近父娘で受けたというセラピーセッションで、彼女の変化について語ったといい、「『生き方を含め、自分の子どもをありのままに受け入れる以外、することはない』と話していました。彼は父親としてとても優秀だし、あらゆる立場の人を受け入れることが出来るんです」と語ったそうだ。
なおアイリンは4月の記事の中でも、世間の注目から遠ざけ、出来る限り普通の子ども時代を過ごさせてくれたと、両親に感謝していた。