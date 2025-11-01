新規4車線化の場所以外も「最高速度アップ」

NEXCO東日本北海道支社は2025年10月31日、4車線化を進めている道東道のトマムIC−十勝清水IC間のうち、一部区間を11月7日5時から4車線運用にすると発表しました。

【おお…！】これが「道東道の4車線化する区間」です（地図／画像）

4車線化されるのは十勝清水IC寄りの約4kmです。暫定2車線で運用している本線に並行して、もう2車線分を新設しており、この区間はすでに新設部を一部活用して上下線を分離した片側1車線運用に切り替わっています。

当該区間は4車線化に伴い、最高速度が70km/hから100km/hに引き上げられます。道東道はところどころ4車線となる箇所がありますが、こうした箇所は今回の4車線化区間以外も、これを機に最高速度が80km/hから100km/hになるということです。

現時点で道央道（千歳恵庭JCT）から釧路別保ICまで約276kmがつながっている道東道は、有料・無料区間ともに、その多くが暫定2車線です。全国高速道路建設協議会によると、206kmのうち159kmが対面通行の状態だといいます（2025年7月時点、以下同）

国は2019年、事故防止などを目的として、千歳恵庭JCT―十勝清水IC間およそ124kmについて、10―15年のうちに4車線化する優先整備区間に位置づけました。2025年現在は、追分町IC−夕張IC間（約4km）、占冠IC−トマムIC間（約20km）、トマムIC−十勝清水IC間（約16km）の3区間で事業が進められています。

暫定2車線はコスト縮減策の一環として取り入れられてきた手法ですが、片側1車線では事故や点検補修の際に通行止めが必要となり、メンテナンス上も課題が大きいとされています。NEXCO3社と本四高速が管轄する高速道路のうち暫定2車線の対面通行区間は1832kmに及びますが、うち現時点で4車線化事業が進められているのは438kmだそうです。