買取時のポイント付与が利用可能に！クラフト「クラフト」「U-ICHIBAN」全店舗「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」導入

クラフトが運営するタイヤ・ホイール専門店「クラフト」と、オートパーツジャパンが運営する自動車部品の販売・買取専門店「U-ICHIBAN」の全店舗で、「楽天ペイ」と「楽天ポイントカード」が導入されます！

2025年11月1日(土)より、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」での支払いや、「楽天ポイントカード」による買取時のポイント付与が利用可能になります。

サービス開始日：2025年11月1日(土)

対象店舗：タイヤ・ホイール専門店「クラフト」全店舗、自動車部品の販売・買取専門店「U-ICHIBAN」全店舗

今回の導入により、「クラフト」「U-ICHIBAN」の店舗での支払いがさらに便利になります。

「楽天ペイ」を利用することで、支払い金額に応じて最大1.5％分の「楽天ポイント」が還元されるほか（注1）、支払い時に「楽天ポイント」を利用することも可能です。

また、買取利用時には「楽天ポイントカード」を提示することで「楽天ポイント」を貯めることができます☆

キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」

「クラフト」「U-ICHIBAN」の店舗にて支払いの際、「楽天ペイ」アプリが利用できるようになります。

「楽天ペイ」で支払うと、支払い金額に対して最大1.5％分の「楽天ポイント」が還元されます（注1）。

貯まった「楽天ポイント」を支払いに利用することもでき、お買い物がよりスムーズでお得になります！

(注1)ポイント還元には条件があります。

共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」（買取時）

店舗にて買取を利用する際に「楽天ポイントカード」や対応アプリなどを提示（注2）すると、「楽天ポイント」が貯まります。

買取額200円(税込)に対して1ポイントの「楽天ポイント」を貯めることが可能です。

なお、「楽天ポイントカード」の提示による「楽天ポイント」の進呈は、買取時に限ります（注3）。

(注2)「楽天ポイントカード」、「Edy-楽天ポイントカード」、「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。

(注3)商品の購入時、「楽天ポイントカード」の提示による「楽天ポイント」の利用、および「楽天ポイント」の進呈は対象外です。

クラフトとオートパーツジャパンは、「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」の導入により、利用者へのサービス向上を目指します。

タイヤ・ホイール専門店「クラフト」と、自動車部品の販売・買取専門店「U-ICHIBAN」での「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」サービス導入の紹介でした。

