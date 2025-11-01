

社会問題として注目される「オンラインカジノ」の実態とリスクについて解説する（画像：Graphs / PIXTA）

10月、小学6年の頃から海外のオンラインカジノで賭博をしていた中学1年の男子生徒（13）が、常習賭博の非行事実で児童相談所に通告された。生徒はスマホで計約700万円を賭けていたとされる。

オンラインカジノは賭博罪に当たり違法だが、10代など低年齢の子どもたちにも一部で広がっており、遊ぶ金目的で犯罪に手を染める子どももいる。実態とリスクについて解説したい。

僕は捕まりますか？

「○○県の高校生です。オンラインカジノで、アルバイトで稼いだ45万円をすべて失いました。負けを取り返そうと入金を繰り返していたら、こんな額になっていました。心が痛いです。何とか取り返したいですが、取り返す方法はないでしょうか。やっていたのは今年ではありません。オンラインカジノが違法とは知らなかったのですが、僕は捕まりますか？」

これは筆者のもとに寄せられた、オンラインカジノにはまってしまった高校生からの相談だ（※一部変更を加えています）。

違法と知らずに利用していた学生が、違法と知り、今になって「退学になるのでは」「逮捕されるかもしれない」とおびえている。

ある大学生は、バイト代はおろか奨学金までオンラインカジノで使い込んでしまい、授業料が払えなくなった。「クレジットカードで90万円も使い込んでしまい、死にたいと考えていた。ストレスで食欲もなく、下痢が続いてやせてしまった」。結局、親に打ち明けて立て替えてもらったそうだ。

「一度だけ20万円勝ったことがあったが、すぐに溶かしてしまい、結局すべて失った。やめたほうがいいのはわかっていたけれど、次は勝てるんじゃないかと思ってしまいやめられなかった。バイト代もすべてつぎ込んでしまって、生活できなかった。失ったお金が頭を離れず、取り戻すために何とかしなければと思っていた」

こうした学生に共通するのは、ギャンブル中毒となりやめられない状態となっていたこと。貴重な学費や生活費などを使い込み、追い詰められていた。中には小中学生の頃から利用していた生徒もおり、数年間にわたって大金をオンラインカジノにつぎ込んでいる。

カジノサイトは賭博ビジネスが合法な国で運営されているが、日本国内で利用する場合は、言うまでもなく賭博罪に該当する違法行為だ。20歳未満の者が行う場合は、少年法によっても違法となるが、10代の若者が多く利用している実態がある。

シード・プランニングによる「オンラインカジノの実態把握のための調査研究の業務委託報告書」（令和7年1月）では、日本国内在住の15〜79歳を対象にしたアンケート調査を実施。

そこから推計される15歳〜79歳までのオンラインカジノの国内利用者数は約196.7万人で、経験者数は336.9万人に達する。また、年間賭額の総額は約1兆2423億円に上ると見込まれている。

各年代における経験者の割合は、20代8.66%、30代6.66%、40代3.77%、10代3.26%の順に多い。50代は1.58%、60代は1.10%、70代は0.68%にとどまり、若い世代の利用率が高いことがわかる。

経験者500人のうち46.2%が、オンラインカジノがきっかけで消費者金融、家族・友人・知人へ借金をしたことがあると回答している。

借金をしたことがある割合が最も高いのは10代で、61.1%に上る。10代はまだ学生のことが多く､収入もほとんどない。そんな状態でハマることで、借金につながってしまっているのだろう。

オンラインカジノをプレイする理由は、「ギャンブルが好き」「気分転換・ストレス解消」などが3割以上と高く、「配当金・勝利金が魅力的（勝ちやすいから）」「友人・知人・家族との話題作り」「場所や時間を選ばずにプレイできる」などもそれに次いで多い。10代では「暇つぶし」も3割と多い。

スマホでできること、話題になるからというライトな理由でプレイする例が多いというわけだ。経験者の中でオンラインカジノの違法性を認識していなかった人の割合は39.8%に上り、スマホゲームのような気軽な気持ちで始めてしまう実態がわかる。

ロマンス詐欺に手を染める高校生も

生徒や学生がハマった結果、遊ぶ金がなくなり、犯罪に手を出すケースも相次いでいる。

今年、仙台市の高校1年生（15）がロマンス詐欺の手口で複数の男性から金銭を詐取したとして逮捕された。生徒はカジノ賭博を中1頃から始めており、「オンラインカジノをする金がほしかった」と容疑を認めているという。

神奈川県藤沢市の大学生（19）は、画像生成AIで作成されたわいせつ画像のポスターを販売し、売り上げを元にオンラインカジノで賭博をしていた。やはり今年、わいせつ図画頒布と単純賭博等の容疑で書類送検されている。

若者がオンラインカジノにはまってしまう理由としては、スマホで利用できることが大きい。若者の多くは日常的にスマホでゲームをプレイし、課金している。

暇つぶしになる話題になるという気軽な気持ちで始め、生活費に手を付け借金を背負う。そこから後戻りできなくなって犯罪に手を染めてしまう例もあるのだ。

法改正でオンラインカジノ規制が強化された

直近では、9月下旬より改正「ギャンブル等依存症対策基本法」が施行された。オンラインカジノサイトの開設、サイトへ誘導する広告等は規制対象となった。

実は、日本語のオンラインカジノ紹介サイトやランキングサイトはまだ残っており、容易にアクセスできる。サイトを見ると、「オンラインカジノはギャンブルが合法な国からカジノライセンスを取得して、合法的にカジノを運営しています」「オンラインカジノは、海外カジノサイトのことで、各政府機関から正式な営業許可を取得し合法的に運営されているため、違法ではありません」などと書かれているが、当然､違法だ。



規制が強化される中、Instagramで「オンラインカジノ」と検索してみると…（画像：Instagramをスクショして引用）

オンラインカジノ関連のTikTok、YouTubeなどの投稿は、削除されるなどの対策がされたり、「オンラインカジノ＝犯罪」という啓発動画などが上位にくるようになったりしている。一方Instagramには、依然としてオンラインカジノ動画が多く残っており、アクセスできる状態だ。

このような記述や投稿を見て利用してしまわないよう、若者にオンラインカジノの利用は違法であることの啓蒙啓発が大切となる。また利用したことのある場合は依存状態となっていることも多いので、必要な場合は治療なども検討する必要があるだろう。

（高橋 暁子 ： 成蹊大学客員教授／ITジャーナリスト）