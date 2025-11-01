吉岡希が完璧な演技を披露し東日本を初制覇！三宅星南、大島光翔ら上位5名が全日本進出へ【東日本選手権・男子シニア】

フィギュアスケートの東日本選手権が10月24日から3日間にかけて行われ、シニア男子は吉岡希が優勝した。

この大会を勝ち抜いた選手達が12月19日から東京・代々木第一体育館で開催される、全日本選手権へ出場することができる。

その切符を手にしたシニア男子の選手たちを紹介していく。

吉岡希が東日本初制覇

男子はシードの鍵山優真、中田璃士とGPシリーズのため免除されている佐藤駿、三浦佳生に加えて上位5名が全日本への出場を決めた。

優勝は吉岡希。

4回転ジャンプを武器に、2023年の世界ジュニアで3位表彰台に上るなど活躍。シニアへ転向し、近年は表現力やスケーティングの強化で磨きをかけている大学4年生だ。

ショートは“孤独”がテーマの新プログラム『THE LONELIEST』。

表現力やスケーティングが求められる静かな曲調で、後半に差し掛かる前に入っている側転が見どころだ。

冒頭4回転トーループ、3回転トーループの大技を出来栄え点2.66の加点がつく完璧な出来で成功。ジャンプをノーミスし、2位と10点以上差をつけ首位スタート。

続くフリーでも、4回転ジャンプを2本組み込んだ構成で7つのジャンプを全て着氷。安定感のある演技を見せ、ショート・フリーともに1位で完全優勝を果たした。

東日本を制覇し、全日本では後半グループでの滑走となった吉岡。

ミラノ・コルティナ五輪最終選考会を兼ねた今年の全日本へ向けては、「今回の会場、代々木は僕が初めて出た全日本の会場。去年は全然自分のしたい演技ができなかったので、今年はしっかり準備満タンで楽しめたら」と意気込む。

2位三宅星南は初の東日本出場

2位に三宅星南。

去年の全日本で会心の演技を見せ6位と躍進。迎えた今季は、所属が変わり初の東日本出場となった。

岡山県出身の三宅は、スケート界のレジェンド・高橋大輔さんと同じリンクを拠点とし、指導を受けていたこともあったという経歴を持つ。

そんな中ショートは、かつて高橋さんも滑っていた『Sevdama / Inamorata / Ceremony Of Passage』を選曲。今までのイメージを変える難しいプログラムをあえて選択し「自分の限界を超えて殻を破っていきたい」という狙いを込めている。

しかし本番ではジャンプのミスが響き本人も悔しさをにじませた。

それでも、2位で迎えたフリー。

カギとなる冒頭の4回転サルコウを着氷。その後も大きなミスなく演技をまとめ、ショートでの悔しさをはらす演技を披露した。

「今回は悔しい部分がたくさんありましたが、できた部分に目を向けたり、練習してきたことがなくならないという自信があったので、立て直しがうまくいったのかなと思う」

気持ちの切り替えについてこのように語った三宅。

良いイメージで挑む今年の全日本に向けて、「自分を信じて、悔いのない練習をしていきたい」と勝負の12月へ闘志を燃やす。

現役続行を決めた大島光翔が3位

3位には大島光翔。

昨季は明治大学スケート部主将として大学最終年を過ごし、現役続行を決意した。

「日本代表を背負いたい」と強い気持ちで挑む今シーズン。

ショートは、見ている人を楽しませる“スタァ”の呼び名にピッタリな『Let Me Entertain You』。

ジャンプをノーミス、さらに会場を盛り上げ2位につけた。

フリーでは、ジャンプのミスがあったものの『Footloose』の世界観を存分に表現。ショート同様観客を魅了し、全日本の出場権を獲得した。

現役続行で挑む今年の全日本で大島は、今大会で2位以内となり後半グループ入りを目指していただけに、悔しさのあまり涙を流した。

演技後には、「死ぬほど悔しい結果になってしまった」と振り返るも早くも前を向く。

「もう上を目指すのみなので、この悔しい思いをばねに、1日1日を無駄にせず、全日本まで全力でやりたい」

勢いに乗った戸田晴登が4位

4位は、直前の東インカレを制覇した戸田晴登。

ショートでは、同じリンクメイトの大島の次に登場。

今季からショートにも投入しているという冒頭トリプルアクセルを本人も納得の出来で成功。勢いに乗り残りの2本も着氷させ、終始集中を切らすことのない演技を披露した。

フリーでは新プログラムの『Avatar』を披露。演技前半ジャンプにミスが出るも、その後崩れることなく最後まで滑り切った。

2年連続の全日本出場が決まった戸田。

去年初出場となった全日本では、フリーに進出することができなかった戸田だが、その1年後、トリプルアクセルや今大会では回避したが4回転サルコーなどの大技を携え大舞台に挑む。

「ショートでは絶対にミスせずにフリーに進んで、フリーでは4回転も入れていい演技ができたら」

最後の切符をつかんだ小島志凰が5位

5位となり最後の切符をつかんだのは、小島志凰（しおう）。

関西出身の小島は、大学進学とともに東日本ブロックから全日本への道を目指していた。

今季から、坂本花織らを指導する中野園子コーチ率いる神戸クラブへ移籍。同時期に兵庫での大会があったため、今大会はコーチ不在で挑んだ。

6位で迎えたフリーで、会心の演技を披露。冒頭3回転ルッツ、オイラー、3回転フリップの大技を決めると波に乗り、ジャンプを全て着氷させ、緊張感が漂う中、安定感のある滑りを見せた。

去年は7位と一歩届かなかった小島。

「去年惜しくも届かなかったので練習してきてよかったなって思いました」

全日本行きが確定すると、涙をこぼしながらこう語った。

時を同じくして、兵庫県で大会に出場していた坂本花織も喜びを口にした。

「（自分の試合の）合間にFODで演技をチェックしていて。（全日本に）行けたって聞いて、本当に嬉しい。小島くんのロミオとジュリエットのフィニッシュポーズがお気に入りです」

「僕は、ノービス時代に全日本ノービスや野辺山合宿は行けなかったのですが、そういう選手でも頑張っていたら全日本行けるよと、見せに行こうと思います」

去年のリベンジを果たし、名だたる先輩たちとともに初の大舞台へ挑む。

【シニア男子】

1位 吉岡 希（法政大学）235.77点

2位 三宅 星南（日本建物管財）213.90点

3位 大島 光翔（富士薬品）196.50点

4位 戸田 晴登（東洋大学）176.65点

5位 小島 志凰（日本大学）174.90点