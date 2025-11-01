“すりすりすり”1歳男児が猫を堪能 癒やしの瞬間が話題「わかるわー、やりたくなるよねー」「あぁ可愛すぎるよ」
猫を堪能する1歳男の子の動画がインスタグラムに投稿され、愛らしい姿に動画再生回数73万回超え、3万7000「いいね！」が付く話題となっている（31日午後5時時点）。
投稿したのは、母親で飼い主の柴犬Haluさん（@halu4809）。息子のコウキくん（1）が、愛猫・ムギくん（オス・9歳）に顔をスリスリしている瞬間を撮影し「うん？すりすりしてるのは猫？じゃない」と驚いた様子を見せた。
コウキくんは、ムギくんの首元に手を置いて、頬に顔を“スリスリ”。瞳を閉じながら顔を擦る姿は、まるで猫の毛並みを堪能しているかのようだ。そんなコウキくんの勢いに圧倒されてか、どこかムギくんが移動したがっているようにも見える。
スリスリしている姿に思わずほほ笑んでしまうが、コウキくんはいつからやっているのだろうか。母親がオリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――当時は、どういう状況だったの？
「私がテレビを見ていたとき、ふと2人を見たらすりすりしていました。慌ててビデオを回し始めたのですが、実際には映っているよりもっと長くすりすりしていました」
――2人はどのような関係性？
「いつも一緒にいて、相棒のような存在です。ただ、少しだけコウキのほうが愛が重い感じです（笑）」
――いつから“スリスリ”している？
「この動画を撮影したときが初めてです。何度もチャレンジしていますが、うまくできたのはこの一回だけです」
――撮影したとき、どう思った？
「かわいいと思いました」
――“スリスリ”されているムギくんの反応はどう？
「『しばしの辛抱』といった感じです（笑） でも本当に嫌なら逃げるので、意外に嫌ではないのかもしれません」
愛らしい瞬間を捉えた動画に、投稿には「かわいいwwwwww超可愛い笑った」「わかるわー、やりたくなるよねー」「あぁ可愛すぎるよ」「微妙にズレようとしてるのも可愛い」「このお年で、猫吸いを極めてるとは！最高な赤さんです」などのコメントが集まっている。
※ムギくんは、吐き戻しや舐め崩し防止のため、たまに服を着用している。
