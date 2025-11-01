【きょう予約開始】ドトール定番「ミルクレープ」がホールサイズになって登場 『クリスマスモンブラン』も
ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップできょう11月1日より、数量限定商品『クリスマスミルクレープ』と『クリスマスモンブラン』の予約を開始した。
【写真】食感も楽しい『クリスマスモンブラン』
長年愛され続ける定番人気の『ミルクレープ』と、人気の『モンブラン』をクリスマス仕様で用意。数量限定のため、予定数量を達した場合、受付を終了する場合がある。
■商品詳細（価格は税込）
『クリスマスミルクレープ』
価格：4100円
サイズ：5号（直径約15センチ）
ドトールコーヒーショップの定番商品であるミルクレープを5号サイズのホールにした。端までやわらかくしっとりとした食感を大切にしたこだわりのクレープ生地とホイップクリームを丁寧に重ね、表面は香ばしいカラメル風味のナパージュでつややかに仕上げた。
※洋酒を使用
『クリスマスモンブラン』
価格：4300円
サイズ：5号（直径約15センチ）
イタリア栗の豊かな風味を存分に楽しめる、クリスマス限定モンブラン。チョココーティングしたアーモンドメレンゲに、スポンジとマロンクリームを重ね、なめらかなマロンホイップクリームで包んだ。トップにはマロンクリームとマロングラッセを飾り、華やかに仕上げている。側面にはサブレフレークをあしらい、栗の深い味わいと食感のコントラストを楽しめる、クリスマスにぴったりの逸品。
※洋酒を使用
