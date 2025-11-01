江川マリアが2年連続3度目の優勝！河辺愛菜、三枝知香子が3枠しかない全日本進出を勝ち取る【東日本選手権・女子シニア】

フィギュアスケートの東日本選手権が10月24日から3日間にかけて行われ、シニア女子は江川マリアが優勝した。

この大会を勝ち抜いた選手達が12月19日から東京・代々木第一体育館で開催される、全日本選手権へ出場することができる。

その切符を手にしたシニア女子の選手たちを紹介していく。

江川マリアが熾烈な戦いを制す

女子はシードの樋口新葉、島田麻央とGPシリーズのため免除されている住吉りをん、中井亜美、渡辺倫果、青木祐奈に加えて今大会上位3名が全日本へ進出。

今年の東日本選手権は、“全日本への道は3枠のみ”という熾烈な戦いとなった。

優勝は江川マリア。

「今シーズンの試合の中で1番緊張した」という江川は、ショートで自身の名前の由来にもなったという、『Ave Maria』を披露。

「全日本のフリーで後半グループで滑りたい」

その目標のため、今までの3回転トーループ、3回転トーループのコンビネーションジャンプを、3回転フリップの高難度ジャンプへグレードアップ。

その冒頭の大技を華麗に決め、出来栄え点は1.38の加点を獲得した。

さらに3本すべてのジャンプを成功させ、3つのスピンとステップで最高評価のレベル4をマーク。会心の演技を見せ、首位で折り返した。

フリーは、昨季から継続の『トゥーランドット』。名だたるオリンピアンたちも滑った名曲を、情感のこもったスケーティングで表現した。

のびやかな滑りと力強いジャンプで7本すべて着氷し、笑顔でフィニッシュ。2年連続3回目の優勝となった。

「今年はショートもフリーも両方揃えていい演技をすることが目標なので、しっかり最後まで気を抜かずに1番最後は笑顔で終われたらいいかなと思っています」

大学ラストイヤーの今季、4年連続4度目の全日本へ挑む。

2位河辺愛菜は今季、心機一転

2位は河辺愛菜。

高校2年生だった2021年、全日本でショート・フリーともにトリプルアクセルを成功させ、北京五輪代表に選出。一躍脚光を浴びた河辺だが、その後は思うように結果が残せないシーズンが続いていた。

そんな中、オリンピックシーズンの今季、ある決断を下す。同じ中京大学を拠点とし、ともに腕を磨いてきた鍵山優真の父・正和コーチに師事。

所属も変わり心機一転、初出場の東日本でショートは1番滑走で登場。

披露したのは、映画『ラ・ラ・ランド』から『stroll up the hill / Another day of Sun』。表現力に磨きをかけてきた河辺にぴったりの、明るいダンサブルなプログラムだ。

ジャンプにミスはあったものの、その表現力で演技構成点はトップスコアを叩き出した。

迎えたフリーでは、雰囲気をガラリと変え優美な滑りを見せた。流れに乗ったスピード感のあるスケーティングを見せ、特にステップでは巧みなエッジワークで観客を魅了。

しかし、後半ジャンプが乱れ演技直後は悔しさをにじませた河辺。一歩及ばず優勝を逃してしまった。

それでも、鍵山コーチとの練習の日々で進化を感じているという。

「きれいにハマったジャンプが、今までよりも質が良くなったなと思います。スケーティングも『1歩がすごく伸びるようになってきた』と先生が言ってくれているので、見てくれている人にも伝わるくらい伸ばしていければ」

全日本での巻き返しに期待したい。

レベルUPに励んだ3位三枝知香子

3位は三枝（さえぐさ）知香子。

江川と同じく大学4年生の今季、オフシーズンに羽生結弦さんも指導したブライアン・オーサーコーチが所属するクリケットクラブで練習するなどさらなるレベルアップに励んだ。

ショートでは、昨季から継続の『水百景』をのびやかな滑りで披露。その豊かな表現力を活かし、3つのスピンとステップで最高評価のレベル4を獲得した。

3位で折り返したフリー。

試合前は緊張のあまり涙を流す姿も。

「去年のフリーの前も直前に緊張して泣いてしまって。あまり緊張しないでできるタイプじゃないので極度に上がってくるものがあって、涙が出てきてしまいました」

それでも、自分に打ち勝つ渾身（こんしん）の演技を披露した三枝。

プログラムの世界観に感情を込めながら、7つのジャンプを全て着氷させた。4分間を全力でやり切り、ガッツポーズを見せた。

堂々の3位につけ、キスクラではうれし涙を流した三枝。今年の全日本は、並々ならぬ思いで挑む。

「過去3回出場させていただいて、ずっとフリーに上がることができず、東日本での全日本に行ける枠を減らしてきた原因の1人なので…。次こそはちゃんと貢献して、全日本を終えたいなと思います」

悲願のショート通過へ。全日本ではフリーで、3回転ルッツの投入を目指し練習に励む。

【シニア女子】

1位 江川 マリア（明治大学） 187.84点

2位 河辺 愛菜（ｵﾘｴﾝﾀﾙﾊﾞｲｵ/中京大学）181.49点

3位 三枝 知香子（日本大学）163.76点