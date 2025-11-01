【きょうから】サーティワンがハローキティと今年もコラボ チャーム付きの『スペシャルダブルカップ』が登場
B‐R サーティワン アイスクリームは、きょう1日から27日まで「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を実施する。
【写真】豪華＆かわいすぎる『ハローキティ アップルパイサンデー』
昨年初めて実施し、好評だったサンリオのハローキティとのコラボレーションを、今年もハローキティの誕生日のきょう1日から再びサーティワンで実施。今年はハローキティに加えて、双子の妹ハローミミィと、ハローキティの家に住んでいる友だちのタイニーチャムも登場する。ハローキティたちがサーティワンのさまざまなフレーバーとコラボしたビジュアルにも注目だ。
『ハローキティ スペシャルダブルカップ』スモールダブル 680円／レギュラーダブル 930円
好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を2個選べる。ハローキティのキュートな魅力たっぷりのスペシャルなダブルカップ。カップにはいろんな顔のハローキティやモチーフが描かれ、ファンにはたまらないデザイン。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、どれになるかはお楽しみ。さらに、同店人気NO.1フレーバー「ポッピングシャワー」デザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付いてくる。
『ハローキティ ダブルカップ』スモールダブル 510円／レギュラーダブル 760円
好きなフレーバーや気になるフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップも、オリジナルデザインのカップで登場。ハローキティと双子の妹ミミィが仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインAと、お友だちのタイニーチャムも加わったカラフルなデザインBの2種類。また、ハローキティの誕生日を記念して、ハローキティ ダブルカップに先着で「ハローキティ バースデーピック」が付く。
『ハローキティ アップルパイサンデー』1370円
ハローキティの好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデーが登場。好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソースをかけ、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが楽しめる、サクサク食感のパイもトッピング。キュートなリンゴ型チョコレートに、ハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックが付き、オリジナルカップもリンゴがたくさんのデザインとなっている。
さらに、ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブ付き。表はハローキティ、裏はハローミミィが刺しゅうされた冬にぴったりの起毛素材で、ドリンクカップやマイボトルに付けて楽しめる。
『ハローキティ シングルサンデー』560円
好きなスモールサイズのアイスクリームに、ダブルのアイスクリームを持った、ピンク色のリボンと洋服がかわいいハローキティのチョコレートと、ホイップクリームとカラースプレーをトッピング。
カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっている。シールはいろんなフレーバーデザインをイメージしてお着替えしたハローキティたちのデザイン。食べたあとも楽しめる、子どもからハローキティのファンにもおすすめのサンデー。
『ハローキティ アイスクリームセット』スモール 2990円／レギュラー 3550円
好きなアイスクリーム8個を選んで、自宅でアイスクリームを楽しめるアイスクリームセットは、ハートの中からハローキティたちがのぞいているキュートなデザイン。カップもサーティワンのフレーバーとコラボしたオリジナルデザインとなっている。
さらに冬に大活躍のオリジナルブランケット付き。ふわふわ素材のブランケットはポケット付きなので、ポケットにカイロを入れたり、たたんで収納もできて持ち運びにも便利。
『ハローキティ フレッシュパック ミニ』1450円
好きなアイスクリームがたっぷり楽しめるフレッシュパック。ミニも、ハローキティが大きくデザインされた限定カップで登場。お気に入りのあのフレーバーや、今だけしか食べられない限定フレーバーを思う存分楽しむことができる。
さらに、「ハローキティ バニティポーチ」付き。キルティングのピンクサテン生地でできたポーチは、ラブポーションサーティワンデザインのハローキティがプリントされたオリジナルデザインで、コスメや小物の収納に使いやすいサイズとなっている。
※価格は全て税込み
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662162
【写真】豪華＆かわいすぎる『ハローキティ アップルパイサンデー』
昨年初めて実施し、好評だったサンリオのハローキティとのコラボレーションを、今年もハローキティの誕生日のきょう1日から再びサーティワンで実施。今年はハローキティに加えて、双子の妹ハローミミィと、ハローキティの家に住んでいる友だちのタイニーチャムも登場する。ハローキティたちがサーティワンのさまざまなフレーバーとコラボしたビジュアルにも注目だ。
好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を2個選べる。ハローキティのキュートな魅力たっぷりのスペシャルなダブルカップ。カップにはいろんな顔のハローキティやモチーフが描かれ、ファンにはたまらないデザイン。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、どれになるかはお楽しみ。さらに、同店人気NO.1フレーバー「ポッピングシャワー」デザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付いてくる。
『ハローキティ ダブルカップ』スモールダブル 510円／レギュラーダブル 760円
好きなフレーバーや気になるフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップも、オリジナルデザインのカップで登場。ハローキティと双子の妹ミミィが仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインAと、お友だちのタイニーチャムも加わったカラフルなデザインBの2種類。また、ハローキティの誕生日を記念して、ハローキティ ダブルカップに先着で「ハローキティ バースデーピック」が付く。
『ハローキティ アップルパイサンデー』1370円
ハローキティの好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデーが登場。好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソースをかけ、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが楽しめる、サクサク食感のパイもトッピング。キュートなリンゴ型チョコレートに、ハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックが付き、オリジナルカップもリンゴがたくさんのデザインとなっている。
さらに、ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブ付き。表はハローキティ、裏はハローミミィが刺しゅうされた冬にぴったりの起毛素材で、ドリンクカップやマイボトルに付けて楽しめる。
『ハローキティ シングルサンデー』560円
好きなスモールサイズのアイスクリームに、ダブルのアイスクリームを持った、ピンク色のリボンと洋服がかわいいハローキティのチョコレートと、ホイップクリームとカラースプレーをトッピング。
カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっている。シールはいろんなフレーバーデザインをイメージしてお着替えしたハローキティたちのデザイン。食べたあとも楽しめる、子どもからハローキティのファンにもおすすめのサンデー。
『ハローキティ アイスクリームセット』スモール 2990円／レギュラー 3550円
好きなアイスクリーム8個を選んで、自宅でアイスクリームを楽しめるアイスクリームセットは、ハートの中からハローキティたちがのぞいているキュートなデザイン。カップもサーティワンのフレーバーとコラボしたオリジナルデザインとなっている。
さらに冬に大活躍のオリジナルブランケット付き。ふわふわ素材のブランケットはポケット付きなので、ポケットにカイロを入れたり、たたんで収納もできて持ち運びにも便利。
『ハローキティ フレッシュパック ミニ』1450円
好きなアイスクリームがたっぷり楽しめるフレッシュパック。ミニも、ハローキティが大きくデザインされた限定カップで登場。お気に入りのあのフレーバーや、今だけしか食べられない限定フレーバーを思う存分楽しむことができる。
さらに、「ハローキティ バニティポーチ」付き。キルティングのピンクサテン生地でできたポーチは、ラブポーションサーティワンデザインのハローキティがプリントされたオリジナルデザインで、コスメや小物の収納に使いやすいサイズとなっている。
※価格は全て税込み
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662162