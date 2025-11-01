¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡ÖÉ×ÉØÎ¹¹Ô¡×Î¹¹ÔÃæ¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª¡¡ºÊ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡ÊÈ¬ÌÚ¿¿À¡¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å3¡§00¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈÊüÁ÷35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô50¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¡£´ÑÍ÷¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯²óÅ¾¼°¤Î¡È¤ªÌ¾Á°¥Ü¡¼¥É¡É¤âÅö»þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉü³è¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥Ü¡¼¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÍÌ¾¿Í¡É¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ø¤·¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï·ëÀ®31Ç¯ÌÜ¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ê·Ð¸³¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤Î½÷À¡£½÷À¤Ï¼«¿È¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢½Ð»º»þ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÈäÏª¡£¡Ö¡ÊÎ×·î¤Ë¡Ë»ºµ¤¤Å¤¤¤ÆÉÂ±¡¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¥Ê¤Î½©»³¸ÂÀ¤¬2¿Í¤Ë¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ºÊ¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¤ÏÉ×ÉØÎ¹¹Ô¤ò¤¢¤²¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Î¹¹ÔÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¶öÁ³Í§¿Í¤Î¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÁø¶ø¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÈ¬ÌÚ¤Ï¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
