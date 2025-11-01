¡Ú¥×¥í¤¬·Ù¹ð¡Û¿²¶ñÅ¹¤Ç¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¤À¤±¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤ò¿ª¤à¡È¥Õ¥«¥Õ¥«¡É¤Îæ«
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¹â²Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¹øÄË¡¦ÉÔÌ²¤Ë¡£²÷Ì²¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Ì©¤«¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ëÁª¤ÓÊý¤È¤Ï¡©
¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÌ²¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤·¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤Ã¤¿¡×¡½¡½´¶¼Õ¤ÎÀ¼¡¢Â³¡¹¡ª ¿çÌ²ÀìÌç°å¤âÇ¼ÆÀ¤Î2Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤¿¡Ö²÷Ì²¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò½é¸ø³«¡£Ìë¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔÌ²¤ÎÇº¤ß¤ò°å¼Ô¤ä¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤ËÍê¤ëÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿²¿´ÃÏ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¿²¶ñ¤Î¸«Ä¾¤·¡£²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤ÎÎò»ËÅÔ»Ô¡¦¶âÂô¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤ËÁÏ¶È¤·¡¢289Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¤Õ¤È¤óÅ¹¡ÖÌ²¤ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°²µ´Ý²°¡×¤Î12ÂåÌÜÅ¹¼ç¤Ï¡¢ÉÔÌ²¤ËÇº¤à¿Í¤ä¤â¤Ã¤È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²÷Ì²¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ü¤·¤ÆÉ¾È½¤À¡£½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¡¡Ï·ÊÞ¤Õ¤È¤óÅ¹¤Î12ÂåÌÜ¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë²÷Ì²Ë¡60¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿²¶ñ¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ²÷Ì²¤ËÆ³¤¡¢»Å»ö¤Ë²È»ö¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡Ö60¡Ü¥×¥é¥¹1¡×¤ÎÊýË¡¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ê²Ê³ØÅªº¬µò¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅ°Äì»ØÆî¡ª °å¼Ô¤ä³Ø¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÇËÑ¤Ë¤·¤ÆºÇ¤â±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤¤¡Ö¿²¶ñ¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò²÷Ì²¤ËÍ¶¤¦¡£°å³Ø´Æ½¤¡§¿¹Àî·Ã°ì¡ÊÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÁí¹çÀìÌç°å¡Ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¡¡Ï·ÊÞ¤Õ¤È¤óÅ¹¤Î12ÂåÌÜ¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë²÷Ì²Ë¡60¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â²Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¡×¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ
µÍ¤áÊª¤¬Ê¬¸ü¤¤¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¿·ÉÊ¤Ê¤é¥Õ¥«¥Õ¥«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿²¶ñÅ¹¤Ç»î¤·¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¸ü¤ß30cm°Ê¾å¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÇÄã¤Ç¤â20Ëü±ß¡¢¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï30Ëü¡Á40Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÃÍÃÊ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¹â²Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï°ìÀ¸¥â¥Î¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢µÍ¤áÊª¤ÎÎô²½¤Ï°Õ³°¤ËÁá¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥é¥À¤ËÁÛÄê³°¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤¬¿ä¾©¡ª ²÷Ì²¤ò¸Æ¤Ö¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¡Ö²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¸ü¤ß¤¬24¡Á25cm¡¢µÍ¤áÊª¤ÏÉ½Î¢³Æ3¡Á5cmÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤½¤ì¤Ê¤éµÍ¤áÊª¤¬Â¿¾¯¥Ø¥¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¿²¿´ÃÏ¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎµÍ¤áÊª¤¬Çö¼ê¤Ê¤é¡¢¤Ò¤··Á¤ÇÌ©¤Ë¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢É½Î¢2Ëç¤ÎÉÛ¤Î´Ö¤ËµÍ¤áÊª¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ç¥Þ¥¹ÌÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤ËË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£
Ì©¤Ë¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤ÈµÍ¤áÊª¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ø¥¿¤ê¤Ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶Æ°¤Î¡Ö¥Õ¥«¥Õ¥«´¶¡×¤¬¡¢Áá´üÎô²½¤Î¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡©
µÍ¤áÊª¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÆ¤¯¤·¤«¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤º¡¢µÍ¤áÊª¤Î°µ½Ì¤âÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ÉÊ»þ¤Ë¡Ö¥Õ¥«¥Õ¥«¤À¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈ¾ÌÌ¥Ø¥¿¤ê¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼ÂÏ¿¡ÛÌ²¤ì¤Ê¤¤µð´Á¤òµß¤Ã¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÁªÂò
ÀèÂå¤Î»þÂå¤«¤é¤Î¤´¾ïÏ¢¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÎ½Å100kgÁ°¸å¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ëµð´Á¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¥«¥é¥À¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤´¼«Âð¤Þ¤ÇË¬Ìä¤·¡¢¼ÂÊª¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¿²¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤È¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¯¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¹ØÆþ¤·¤Æ2Ç¯¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥Ø¥¿¤ê¤¹¤®¡£¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µÍ¤áÊª¤¬Ê¬¸ü¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥é¥À¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ËÂØ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯²÷Ì²¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡ÖºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¡×¤Ë¤¢¤ê
¤ªÊìÍÍ¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤¢¤ì¤«¤é7Ç¯°Ê¾å¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¸½Ìò¤Ç¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
