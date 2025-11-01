会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か？ 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』（ダイヤモンド社）は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

ある程度、成功したとしても、

問題はそこから始まる

この連載を読まれている方の中には、「会社やビジネスなんて、私利私欲で始めるものじゃないか」と言う人もいるでしょう。

それは確かにそうかもしれません。私なども偉そうなことを言っていますが、会社を始めた当初は、私や従業員の家族が食べるためだという要素が大きかったことは否めません。

食べていくためだったり、お金持ちになりたい、あるいは名誉欲という動機から会社を興した人も多いでしょう。

だから、最初はそのために必死に頑張るのです。必死に頑張るから、ある程度はうまくいく。

しかし、問題はそこからなのです。そこそこうまくいったときから、その後、食べるのに困らなくなった後、それでもお金のために働くのか、それとも、仕事にもっと高い目的や目標を見いだせるかで、仕事の質やレベルが上がるかどうかが決まるのです。

言い換えれば、それまでの「欲」をより高いレベルの「欲」に高められるかどうかが大成功のカギなのです。そして、それをより高い欲に変えられた人が、結果として経済的にもより豊かになるのです。

松下幸之助さんや稲盛和夫さんを見ていればよく分かることです。「利益」や「報酬」というものは、正しい考え方や良い仕事の「結果」なのです。

経営者として仕事を続けていて、このことに気づくことがとても大切です。

私利私欲だけでは会社は続かないのです。

ある一定のところまでは頑張れても、そこから本当に会社を大きく、より良くできるかどうか、社会から評価されるかどうかは、もう一段、自身の心のステップを上げる必要があります。

経営者としての考え方のレベルを上げる必要があるのです。

ビジネスを本当に成功させられるかの

大きなポイントとは？

「ここまで来られたのは、お客さまや従業員、ひいては社会のおかげ」と考え、今後はもっとお客さまや社会に役立つ仕事をしようと思えるかどうかです。

自分のためだけではなく、社会やお客さま、従業員のことを優先できるかどうかです。そのような会社のほうが、間違いなく良い結果を出せるのです。

欲のレベルを高めるとは、自分（たち）のことしか考えず、もっと儲けようという欲から、お客さまや従業員、そして社会全体にもっと貢献しようとする欲、つまり「高いレベルの欲」に変えられるかです。

そこがビジネスを本当に成功させられるかの大きなポイントなのです。

言い換えれば、このことが分かるかどうかは、自分以外の視点から、自分や自社を見ることができるかどうかということにかかっているのです。

（本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです）

