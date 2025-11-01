ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗と追い込まれたドジャースは10月31日（日本時間1日）、敵地での第6戦に大谷翔平投手（31）が「1番・DH」で先発出場。精彩を欠くムーキー・ベッツ内野手（33）は4番での起用となった。

第4、5戦に連敗。球団史上初、MLB全体でも3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりのワールドシリーズ連覇へ、崖っ縁に立たされた。

それでも大谷は試合前練習では悲壮感が漂うことなく、キャッチボールなどで調整。キャッチボールを終えると、試合中は大ブーイングを浴びせられる敵地ファンと交流する余裕も見せた。

フリー打撃中に球拾いをしていたスタッフがフライを捕れずにバンザイすると、大谷は頭を抱えながら跳びはねて大喜び。その後は、スタンドのファンにボールを投げ込むファンサービスをするもファンが落球してボールは再びグラウンド内へ。それでも再びボールを拾った大谷は、耳に手を当てる仕草をしてファンの歓声をあおった後に2階席のファンへ投げ込む気前の良さを見せ、敵地ファンを喜ばせていた。

ドジャースのスタメンは以下のとおり。

(1) DH 大谷翔平

(2) 捕 スミス

(3) 一 フリーマン

(4) 遊 ベッツ

(5) 右 T・ヘルナンデス

(6) 三 マンシー

(7) 左 E・ヘルナンデス

(8) 中 エドマン

(9) 二 ロハス

投 山本由伸