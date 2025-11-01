◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ワールドシリーズ第６戦は３１日（日本時間１日）、トロントで第６戦が行われる。ホームのブルージェイズが３勝２敗で王手をかけており、追い込まれたドジャースは山本由伸が先発登板する。

試合前の会見にドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が出席した。２勝３敗で王手をかけられての敵地での第６戦を前に「自信はある。こういう状況は初めてじゃない。昨年もそうだったし、レギュラーシーズンでも何度も経験してきた。たとえ調子が万全でなくても、３連勝、４連勝してきた。だから今回も同じことをやるだけ。今日に集中して勝ち、勝ったら明日のことを考える」と語った。

ブルージェイズは２２年まで過去５シーズン半、キャリア最長の期間を過ごした古巣。主砲ゲレロが活躍していることについて「彼が変わったと思うのは、自分がチームのリーダーだと本当の意味で理解したことだと思う。チームを導く存在として行動しなきゃならない。それは彼がメジャーに上がった日からずっと求められていたことだった。俺も当時から彼に『お前はこのチームの顔だ』と言い続けていたよ」と話した。

勝つしかない一戦を前にテオスカーは「うちが強い理由は、ただホームランを打つことじゃない。いい打席を作ること。出塁すること。四球を選ぶこと。１打席で７球、８球と粘って投手に投げさせること。そして後ろの打者を信頼すること。それがうちの強みだし、この試合でも鍵になる」と静かに闘志を燃やしていた。