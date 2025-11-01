「賛否両論」の笠原将弘さんが、「料理は気楽に作るのが大事」と考える理由

東京・恵比寿の日本料理店『賛否両論』店主の笠原将弘さんは、厨房に立って客をもてなすかたわら、テレビ番組出演や料理本執筆、店舗プロデュースなど多忙な日々を送っています。お茶の間でも有名な料理人ですが、2023年に開設したYouTubeチャンネル〈【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道〉は登録者数118万人を突破。家庭でも再現でき、かつ料理人の工夫が光るレシピを収めた動画は「ゆるわかりやすい」と注目を集めています。現代ビジネス編集部は、「賛否両論」で仕込みの合間に動画を収録する笠原さんに話を伺いました。

「作業をすべて見られている」前提で

――本日は「きんぴらごぼう」の撮影収録に伺いましたが、振り返ると2年前、初回に公開した「最高の唐揚げ」動画がいきなりバズり、382万回再生（取材時）を記録しました。

チャンネルを始めた頃は、正直YouTubeにあまりピンと来ていませんでした。YouTubeって、もっと派手な人がやるものだと思っていましたから。だから最初に、プロデューサーの高橋（修二）くんから話をもらった時は、「いや、いいよ」って断ったんです。

でもやってみると、周りの人からの反応がすごくて。「（チャンネルを）見てるよ」と声をかけられることが増え、「賛否両論」にも新規の方、特に若い男性のお客様がいらっしゃるようになりました。他の飲食店の友達からも、「うちの若いスタッフが、笠原さんのレシピ（動画）を見て賄いを作ってるよ」なんて言われたり。YouTube効果はすごいなと思う次第です。

――テレビ出演や本のレシピと違い、YouTubeの撮影で意識されていることはありますか？

作りやすくて食べやすい量、だいたい2人前から 4人前ぐらいにレシピを調整しています。あとは特別に手を加えているわけではないんですが、とにかく作業工程をすべて見られているから、綺麗な作業をしようと心がけています。

まな板の上を常に綺麗に拭く、包丁も一回作業したら拭くとか、自分の周りも整理整頓を欠かさない。あとは包丁さばきも、「やっぱりプロはかっこいいな」と思われるように意識しています。

食材と調味料も、みなさんが家庭で使っているものとほとんど同じ。唯一ちょっとこだわっているのは食器ですね。日本料理店として、盛り付けと食器の使い方は見栄えを意識しています。「笠原さんのお店の食器が見られて嬉しいです」というありがたい声もいただいたことがありますね。

顆粒だしでも、だしパックでもいい

――確かに、油やだしも市販で買えるものばかりで安心します。わざわざ鰹節や昆布からだしを引かなくてもいいのかと…。

「お家だったらこういう感じでいいですよ」っていうノリで撮影しています。顆粒だしやだしパックで全然いいなと思いますし、油も基本的にはサラダ油かごま油しか使いません。日本の市販で売っているものって、プロの料理人から見ても、本当に良いものが多いと思います。

――「料理界の松尾芭蕉になる」と掲げて開設した「料理のほそ道」は、2年で480本を超える動画数になりました。何をモチベーションにしているのでしょうか。

お店の宣伝にも当然なりましたけど、（チャンネルを見て）「旦那が料理作るようになりました」とか「家のご飯が美味しくなりました」とか言われると、僕も嬉しいんです。何を作るかは（プロデューサーの）高橋くんと相談しながら決めています。

旬のもので作ったり、思いつきで決めたりもするけど、やっぱり僕もやる以上は多くの人に見られたいから、「キラーコンテンツ」的なメニューを作ることが多くなりますね。

「賛否両論」の若いスタッフたちにもちょこちょこ出てもらっていますけど、やっぱり今時の子たちですから、それ（出演）がモチベーションになっているみたいです。確かにいろんな料理人が見てくれているそうですから、意外と料理界の役に立っているかもしれません。

料理を「説明しながら作る」ことの大切さ

――今日は笠原さんと若手スタッフが「きんぴらごぼう」で料理対決をするという動画の撮影を拝見しました。料理の世界は「若手は見て学べ」というイメージがありますが、チャンネルを見ていると「賛否両論」では若い方がすごく生き生きと働いている印象を受けました。

僕も「料理人は十年修行してようやく一人前」だと思うところはあります。でも若い頃から人目につくところで料理することは悪いことじゃないし、社会勉強にもなるんじゃないでしょうか。

和食の世界、特に昭和のしきたりが残っているような店で修業していると、言い方は悪いですけど「料理バカ」みたいになっちゃう人がいるんです。魚をおろすのは上手だけど、融通が効かなくて、お客さんに気の利いたトークもできない、みたいな料理人を僕はいっぱい見てきました。だから撮影での経験も、将来自分でお店を持った時に役に立つんじゃないかなと思って、積極的に出てもらっています。

――動画を見ていていちばんすごいと感じるのが、「言語化」です。いつも説明がていねいでわかりやすいなと感じます。

料理を作りながら、「なぜそれをやると、そうなるのか」と理由を説明するのって意外と難しいんですよ。どの業界でもそうだと思いますけど、人に教えられるようになるには、まず自分が理解することが必要ですから。だから若いスタッフにも、料理を説明するトレーニングを積んでもらっています。いちいち細かく教えることもできるけど、自分で考えて答えに辿り着いて欲しいなと思いますね。

日本のお母さんは大変

――たしかに、今回のきんぴらごぼうの撮影でも、「煮る時間を長くするとシャキシャキ感がなくなる」と、その場限りではない根本的な料理のポイントを説明されているのが印象的でした。テレビ出演も多い笠原さんですが、YouTube撮影との違いはどんなところにありますか。

YouTubeだと、テレビに比べて圧倒的に自由ですよね。台本も一切ないですし、自分の好き勝手にできますから。料理の段取りはある程度決めていますけど、途中で入れる食材や切り方を変えたりすることもしょっちゅうあります。

動画のネタというか、レシピの作り方としては、他のお店に食べに行って、中華料理とかイタリア料理でグッとくるものがあったら、「これを日本料理の食材に当てはめたらこういうのになるかな」とか、いつも考えていますよ。お店だともちろん日本料理しか出せないけど、動画ならエスニック風とかいろいろアレンジもできますし。

日本のお母さん、ほんとうに大変だと思いますよ。いろんな国の料理作れなきゃいけないからね。他の国行ったらそんなに作ってないでしょうから、日本って特殊だなって思うことがたまにあります。

作っていたら絶対上手になる

――笠原さんのYouTubeチャンネルを見て自炊に目覚めた人も多いと思いますが、どのようなアドバイスを送りますか。

「これなんか美味しそう、作ってみたい」というだけで始めていいんです。それが美味しくできれば、成功体験で嬉しくて、じゃあ今度これにチャレンジしようかなってなるじゃないですか。まずは、自分がいちばん興味のあるメニューから作るのがいいと思いますね。

なんでもそうですけど、楽しんでやるのが大事。スポーツだって楽器だって、最初失敗するのは当たり前じゃないですか。でも料理に限っては「失敗しちゃいけない」ってなりがち。家なら別にいいじゃないですか。料理は作っていたら絶対上手になるし、レシピも「この食材がなかったからこれでいいや」とか、自分の感覚で変えちゃっていいと思うんですよ。料理は気楽にするのがいちばんいいんです。

写真/大西陽

取材・文/田嶋裕太

「雨雲レーダー」はなぜあんなに当たる？→ウェザーニュース担当者に聞いてみたらわかった「進化の歴史」