【湖池屋】期間限定！「ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」で贅沢な秋の味わいを

秋の訪れとともに、濃厚な味わいが恋しくなる季節。そんな今、湖池屋の人気ブランド「湖池屋ストロング」から、贅沢感あふれる新フレーバー「サラミ＆粗挽きペッパー」が期間限定で登場します。肉の旨みとピリッと刺激的な黒胡椒が織りなす絶妙なバランスは、一度食べたら手が止まらない美味しさ♡ 食欲の秋にぴったりの一品を、ぜひチェックしてみてください♪

湖池屋ストロングに“贅沢肉系”新作が登場

噛むほどにサラミの旨みが広がり、粗挽きペッパーがアクセントを添える「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」。

2025年10月27日（月）より全国のコンビニで先行発売、11月3日（月）からはスーパーマーケットなどでも購入可能です。

赤のメタリックパッケージが目を惹くデザインは、“肉の濃厚さ”と“贅沢感”を視覚的に表現。噛みしめるたびに広がる深い旨みは、リッチな気分を演出してくれます。

期間限定キャンペーンで新作をゲット

発売を記念して、「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」が当たるキャンペーンも実施中。

X（旧Twitter）で湖池屋公式アカウント（@koikeya_cp）をフォローし、対象投稿をリポストするだけで応募完了。

抽選で50名様に、計6袋のスナックセットがプレゼントされます。

応募期間は2025年10月27日（月）～11月2日（日）。その場で当選が分かるので、ワクワク感も楽しめます♪

秋限定の贅沢スナックタイムを♡

この秋、「湖池屋ストロング」では定番3品（海苔ざんまい・サワークリームオニオン・デラックスピザ）も10％増量で登場。新フレーバーと一緒に、秋の味覚をたっぷり堪能してみてはいかがでしょうか。

商品名：「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」

内容量：52g

価格：オープン価格

発売日：2025年10月27日（月）全国コンビニ先行、11月3日（月）全国一般販売

濃厚な秋を楽しむなら「湖池屋ストロング」で決まり

豊かな風味とスパイスの刺激がクセになる「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」。

その濃厚さと贅沢感は、まさに“大人のご褒美スナック”。キャンペーンも実施中なので、この機会に新しい味わいを体験してみてください。

秋のリラックスタイムが、もっと特別なひとときになりますよ♡