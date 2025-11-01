「将来ペットと一軒家に住みたい」世帯年収700万円・27歳女性が重宝するドラッグストア×楽天の節約術
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとして、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【群馬県在住、27歳女性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：700万円
・家賃：6万3000円
・間取り：2LDK
・食費：6万円
・交際費：3万円
・電気代：1万円
・ガス代：1万円
・水道代：6000円
・車にかかる費用（ガソリン、ローン、保険）：10万8000円
・通信費（交通系アプリ、LINE MUSIC）：2050円
・教育費：1万700円
・ペットにかかる費用（猫のエサ、トイレ、病院代など）：2万5000円
まず、女性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「もう少し車検や税金が安くなってほしい。車の税金が5万円、車検が20万円近くする」
車の維持費が高く困っているという女性。また、群馬県ではこれまで「ペット可」の賃貸物件をなかなか見つけることができなかったと言います。将来の目標は、一軒家に住んで、家の中の損傷などを気にせずペットを飼うことだそう。
「車の維持費に月10万円超かかるほか、車検や税金で年間25万円かかるため、毎月2万円ずつ貯めている。さらに、スーパーや薬局へ行く際は、『ポイント2倍デー』や『3倍デー』を狙う。ドラッグストアによっては、楽天グループの決済サービスを利用すると、そのドラッグストアのポイントも貯めつつ、楽天ポイントが貯まるのがすごくありがたい。貯まった楽天ポイントで、子どもの服や靴を買ったり、飲食店の会計で端数を支払ったりしている」
車検代や税金は結構高額で、一括払いとなると生活に響きがち。それに備えて、女性は少しずつ貯金をしています。そして、買い物前に、ポイントにまつわる情報も敏感にキャッチ。目標の一軒家住まいを達成するためには、女性のように、きめ細かな対応が大切なのかもしれませんね。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります
(文:All About 編集部)
