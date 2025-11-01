スタバホリデーに「ストロベリー＆ティー」が登場！ “とろあま体験”を堪能できる2種
「スターバックス」は、11月1日（土）から、ホリデーシーズン2025をスタートし、冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」を使った新作メニューを、全国の店舗で発売する。
【写真】ホリデー定番のビバレッジも！ 展開メニュー一覧
■心華やぐメニュー
今回“JOYFUL MEDLEY− JOYでつながる −”をテーマに発売されるのは、「ジョイフルメドレー」に、今年ならではのストロベリーを重ねた「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」と「ストロベリー ムース ＆ ジョイフルメドレー ティー ラテ」。
「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、「ジョイフルメドレー」ティーをベースにしたフラペチーノに、ストロベリー果肉を合わせた心華やぐ一杯。ホイップクリームの上にフリーズドライのストロベリーをあしらい、ホリデーらしい見た目に仕上げている。
一方「ストロベリー ムース ＆ ジョイフルメドレー ティー ラテ」は、なめらかな口どけのストロベリームースと濃密なティーラテを合わせたフルーティーな味わいが際立つメニュー。ストロベリーの香りと酸味が広がるムースにティーの味わいが重なり合う、“とろあま体験”を堪能できる。
さらに、フラペチーノやホイップクリームをのせたアイスビバレッジにカスタマイズ可能な「ジョイフル クッキー トッピング」が用意されるほか、新作スイーツ「ストロベリーチーズケーキ」や、ホリデー定番のビバレッジ「ジンジャーブレッド ラテ」と「ジョイフルメドレー ティー ラテ」なども展開される。
