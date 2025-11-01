「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」（Tall 700円）、「ストロベリー ムース ＆ ジョイフルメドレー ティー ラテ」（Short 580円〜）、「ストロベリーチーズケーキ」（580円）　※価格は税込み＆テイクアウトは税率が異なる

写真拡大

　「スターバックス」は、11月1日（土）から、ホリデーシーズン2025をスタートし、冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」を使った新作メニューを、全国の店舗で発売する。

【写真】ホリデー定番のビバレッジも！　展開メニュー一覧

■心華やぐメニュー

　今回“JOYFUL MEDLEY− JOYでつながる −”をテーマに発売されるのは、「ジョイフルメドレー」に、今年ならではのストロベリーを重ねた「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」と「ストロベリー ムース ＆ ジョイフルメドレー ティー ラテ」。

　「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、「ジョイフルメドレー」ティーをベースにしたフラペチーノに、ストロベリー果肉を合わせた心華やぐ一杯。ホイップクリームの上にフリーズドライのストロベリーをあしらい、ホリデーらしい見た目に仕上げている。

　一方「ストロベリー ムース ＆ ジョイフルメドレー ティー ラテ」は、なめらかな口どけのストロベリームースと濃密なティーラテを合わせたフルーティーな味わいが際立つメニュー。ストロベリーの香りと酸味が広がるムースにティーの味わいが重なり合う、“とろあま体験”を堪能できる。

　さらに、フラペチーノやホイップクリームをのせたアイスビバレッジにカスタマイズ可能な「ジョイフル クッキー トッピング」が用意されるほか、新作スイーツ「ストロベリーチーズケーキ」や、ホリデー定番のビバレッジ「ジンジャーブレッド ラテ」と「ジョイフルメドレー ティー ラテ」なども展開される。