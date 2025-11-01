◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズと第6戦に臨む。試合前にデーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行い、同戦に先発する山本由伸投手（27）について語った。

1敗もできない状況に追い込まれた。ロバーツ監督は「今夜の山本には良い感触を持っている。今夜何が起こるか、良い予感がしている。彼がナンバーワンの選択肢であり、彼の投球を見守っていくことになる」と絶大の信頼を寄せた。

25日（同26日）の第2戦では完投勝利。ナ・リーグ優勝決定シリーズからの2試合連続監督勝利は24年ぶりの快挙だった。指揮官は「他の選択肢を自分に与えず、パフォーマンスを発揮し、成功するための方法を見つけること。それは集中力と競争のレベルが違うのです。効率的でなければならないし、良い投球をしなければならないし、ブルペンから助けに来てくれる選手に頼るようなアウトを探してはいけない。それは彼のDNAの一部であり、非常によく準備しますし、投球フォームもしっかりしている。彼は打者に対して2巡目、3巡目でも対応できる4種類の球種を持っている。空振り、ストライクを取れる球も投げられる。だからこそ、彼は今日の野球界で数少ない偉大な投手の一人」と良さを語った。

第3戦先発のグラスノーについて「彼は起用できる。しかし、まだ2試合勝たなければなりません。そのバランスをどう取るか」と試合展開を見ながら投入する見込み。そして佐々木朗希投手については「一番の選択肢はヨシに直近2回の登板でやってきたことをやらせること。もしそれができないなら、（佐々木朗希投入は）間違いなく計算に入っている」と語った。