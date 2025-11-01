¡Ö²¿Ä°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×ÅÚÉ¶ºÝÂè6ÀïÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Çµå¾ìÆþ¤ê¡Ö¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬10·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î»³ËÜ¤Ï¤ËÂçÃ«¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÁõÃå¡£µ¤¹ç½½Ê¬¤Ê¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÅ¨ÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂè5Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡3ÇÔ¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ìÂè6Àï¤ËÎ×¤à¡£Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤ÈÅÚÉ¶ºÝ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢Âè5Àï¤Î»î¹ç¸å¤Ë²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¡ÖºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¼«Ê¬¤ÇÄ©¤á¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç2»î¹çÂ³¤±¤Æ´°Åê¾¡Íø¡£PS3»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤Ê¤é88Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼°ÊÍèµåÃÄ37Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÍ£°ì¤Î´õË¾¡×¡Ö¥ä¥Þ¡¢Îò»Ë¤òºî¤ë»þ´Ö¡ª¡×¡ÖÍ³¿Åê¼ê¡¢²¿Ä°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡©½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¡¡Á´ÎÏ±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç±ç¸î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ³¿¤¯¤ó´èÄ¥¤ì¡¼¡×¡ÖÍ³¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êºÇ¹â¤ÎÅêµå¤ò¡×¤ÈÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ³¡¹¤È·ãÎå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£